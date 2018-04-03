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14:13 (мск), источник: Р-Спорт

Бьёрндален заявил, что в сезоне его беспокоили проблемы с сердцем

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьёрндален, объявивший о завершении спортивной карьеры, признался, что в минувшем сезоне его беспокоило состояние сердца.

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18
фотографий
18
фотографий

Об уходе из спорта 44-летний норвежец заявил на специально созванной пресс-конференции во вторник.

«Это был мой последний сезон, хотя я хотел бы провести еще пару, — сказал Бьёрндален, которого цитирует NRK, сдерживая слезы. — Летом у меня был момент, когда я впервые столкнулся с фибрилляцией сердца. Мы взяли это под контроль, но, в конце концов, проблемы повторились. У меня еще есть мотивация сражаться, и я бы хотел выступать еще несколько лет, но этот сезон был последним».

Сезон прошел не так, как планировалось, и результаты не были такими, на какие я надеялся.

Норвежец, участник шести Олимпиад, на которых завоевал 8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, не сумел отобраться на Игры-2018 в Пхенчхане.

Бьорндален завершил карьеру
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14:12 (мск)© Ньюстюб
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