Бьёрндален заявил, что в сезоне его беспокоили проблемы с сердцем

«Это был мой последний сезон, хотя я хотел бы провести еще пару, — сказал Бьёрндален, которого цитирует NRK, сдерживая слезы. — Летом у меня был момент, когда я впервые столкнулся с фибрилляцией сердца. Мы взяли это под контроль, но, в конце концов, проблемы повторились. У меня еще есть мотивация сражаться, и я бы хотел выступать еще несколько лет, но этот сезон был последним».