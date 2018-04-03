Бьёрндален заявил, что в сезоне его беспокоили проблемы с сердцем

Об уходе из спорта 44-летний норвежец заявил на специально созванной пресс-конференции во вторник.
«Это был мой последний сезон, хотя я хотел бы провести еще пару, — сказал Бьёрндален, которого цитирует NRK, сдерживая слезы. — Летом у меня был момент, когда я впервые столкнулся с фибрилляцией сердца. Мы взяли это под контроль, но, в конце концов, проблемы повторились. У меня еще есть мотивация сражаться, и я бы хотел выступать еще несколько лет, но этот сезон был последним».
Сезон прошел не так, как планировалось, и результаты не были такими, на какие я надеялся.
Норвежец, участник шести Олимпиад, на которых завоевал 8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, не сумел отобраться на Игры-2018 в Пхенчхане.