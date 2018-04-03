Тихонов: Бьорндален поможет Домрачевой победить в общем зачете КМ

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Во вторник восьмикратный олимпийский чемпион на специальной пресс-конференции сообщил, что завершил карьеру. 44-летний спортсмен рассказал о проблемах с сердцем, в частности, в прошедшем сезоне его беспокоила фибрилляция предсердий. Также он хочет уделять больше времени семье — супругой спортсмена с июля 2016 года является белорусская биатлонистка Домрачева.

«Всегда жаль, когда уходят такие звезды — Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением. Желаю ему обосноваться в Минске — самом спокойном и чистом городе Европы, и дай бог ему счастливого семейства с Дарьей Домрачевой. Думаю, он поможет ей в следующем сезоне выиграть Большой хрустальный глобус», — отметил Тихонов.

На вопрос ТАСС, не станет ли в большом биатлоне пусто после ухода такой звезды, Тихонов ответил: «Уходит один актер, приходит другой — время неумолимо. Сейчас есть очень серьезные спортсмены, те же Мартен Фуркад, Йоханнес Бё, Тарьей Бё. У нас, думаю, скоро подойдет 22-летний Никита Поршнев».