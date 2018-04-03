Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Анна Хилькевич ждет второго ребенка
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Ханты-мансийские биатлонистки выиграли эстафету на ЧР
Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
12В Сочи прокатились по склонам в купальниках
12Россия проиграла Франции
14:10 (мск), источник: ТАСС

Тихонов: Бьорндален поможет Домрачевой победить в общем зачете КМ

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что завершивший карьеру норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален сможет в следующем сезоне помочь своей супруге Дарье Домрачевой одержать победу в общем зачете Кубка мира. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Во вторник восьмикратный олимпийский чемпион на специальной пресс-конференции сообщил, что завершил карьеру. 44-летний спортсмен рассказал о проблемах с сердцем, в частности, в прошедшем сезоне его беспокоила фибрилляция предсердий. Также он хочет уделять больше времени семье — супругой спортсмена с июля 2016 года является белорусская биатлонистка Домрачева.

«Всегда жаль, когда уходят такие звезды — Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением. Желаю ему обосноваться в Минске — самом спокойном и чистом городе Европы, и дай бог ему счастливого семейства с Дарьей Домрачевой. Думаю, он поможет ей в следующем сезоне выиграть Большой хрустальный глобус», — отметил Тихонов.

На вопрос ТАСС, не станет ли в большом биатлоне пусто после ухода такой звезды, Тихонов ответил: «Уходит один актер, приходит другой — время неумолимо. Сейчас есть очень серьезные спортсмены, те же Мартен Фуркад, Йоханнес Бё, Тарьей Бё. У нас, думаю, скоро подойдет 22-летний Никита Поршнев».

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Кубок мира
 Вяльбе рассказала о своем отношении к откровенным фото спортсменок
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием
СМИ: Ковальчук, Дацюк и Войнов зарабатывают больше 650 миллионов
Ханты-мансийские биатлонистки выиграли эстафету на ЧР
Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года
Бывший футболист ЦСКА врал про фамилию и возраст
Майгуров: Не надо лезть в работу биатлонного тренера каждый день
Спорт-Экспресс
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь