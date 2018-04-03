Тихонов: Бьорндален поможет Домрачевой победить в общем зачете КМ
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что завершивший карьеру норвежский биатлонист
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что завершивший карьеру норвежский биатлонист
Во вторник восьмикратный олимпийский чемпион на специальной
«Всегда жаль, когда уходят такие звезды — Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением. Желаю ему обосноваться в Минске — самом спокойном и чистом городе Европы, и дай бог ему счастливого семейства с Дарьей Домрачевой. Думаю, он поможет ей в следующем сезоне выиграть Большой хрустальный глобус», — отметил Тихонов.
На вопрос ТАСС, не станет ли в большом биатлоне пусто после ухода такой звезды, Тихонов ответил: «Уходит один актер, приходит другой — время неумолимо. Сейчас есть очень серьезные спортсмены, те же Мартен Фуркад, Йоханнес Бё, Тарьей Бё. У нас, думаю, скоро подойдет 22-летний Никита Поршнев».
Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории, он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.