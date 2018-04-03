Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
Норвежский биатлонист объявил о завершении карьеры.
Норвежский биатлонист объявил о завершении карьеры.
Наверное, не так хотел попрощаться с биатлоном Оле Эйнар Бьорндален — после самого провального сезона в карьере и непопадания на Олимпиаду. В мировом спорте вообще мало кому удается выбрать самый лучший момент для прощания. 44-летний Бьорндален ушел тогда, когда почувствовал, что природу больше не обманешь.
— У меня еще очень много мотивации, — сказал Бьорндален со слезами на глазах на специально созванной
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В БИАТЛОНЕ
Бьорндален — величайший биатлонист в истории. Ему исполнилось только 19 лет, когда тренеры сборной Норвегии решили попробовать юного спортсмена на этапах Кубка мира. А с сезона-1993/94 Оле Эйнар стал неизменным участником главных международных стартов. Он успел даже выступить на домашней Олимпиаде в Лиллехаммере, но от призовых мест был очень далеко.
Однако уже с сезона-1994/95 Бьорндален начал подниматься на подиумы на этапах Кубка мира. Потом пришли победы — и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира, и в общем зачете Кубка мира. 23 сезона подряд норвежский биатлонист поднимался на пьедестал на международных стартах. Звучит невероятно, но это так.
За свою карьеру Бьорндален завоевал 8 золотых медалей на Олимпиадах (а еще 4 серебра и бронза), 20 раз становился чемпионом мира (а еще 12 серебряных и 11 бронзовых медалей), 6 раз выигрывал большой Хрустальный глобус, одержал 95 личных побед в биатлоне и выиграл один этап Кубка мира в лыжных гонках, 259 раз поднимался на пьедестал на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиаде.
Достижения — невероятные, и только одно из них побил нынешний король биатлона Мартен Фуркад. В завершившемся сезоне он седьмой раз в карьере поднял над головой Хрустальный глобус. Чтобы приблизиться к остальным рекордам, французу нужно выступать как минимум до Олимпиады-2022.
ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ
В карьере Бьорндалена было очень много запоминающихся гонок и турниров.
Например, на Олимпиаде в Нагано 20 лет назад, когда Оле Эйнар завоевал свое первое золото. 17 февраля норвежец уверенно лидировал в спринтерской гонке, но победы не дождался. Организаторы приняли решение аннулировать все результаты и перенести гонку на следующий день, так как многие спортсмены
Еще более неожиданно, чем в Сочи, Бьорндален выступил на ЧМ-2016 в Холменколлене. При бешеной поддержке болельщиков 42-летний спортсмен взял серебро в спринте и гонке преследования, бронзу в
ВЕЛИКИМ ЖАЛОСТЬ НЕ НУЖНА
Но кто же захочет остановиться после такого успеха? Это Рафаэль Пуаре смог сказать себе «стоп» в 2007-м, хотя вполне мог выступать еще
Бьорндален не ушел по окончании прошлого сезона после бронзы в пасьюте на чемпионате мира в Хохфильцене. Да и зачем, если впереди была Олимпиада? Но все ресурсы, что у него были в организме, норвежец уже потратил. Сезон-2017/18 стал для него абсолютно худшим в карьере.
Не получалось ничего, и по большей части болельщики испытывали к нему жалость. Но великим спортсменам, которым был и навсегда останется Бьорндален, жалость и подарки не нужны. Он сам говорил это 11 лет назад, когда обыграл Пуаре в последней гонке француза, на финише сделав разножку. Только тогда касалось это Рафаэля.
Теперь то же самое справедливо и в отношении самого