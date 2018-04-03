Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном

Источник: Спорт-Экспресс

Наверное, не так хотел попрощаться с биатлоном Оле Эйнар Бьорндален — после самого провального сезона в карьере и непопадания на Олимпиаду. В мировом спорте вообще мало кому удается выбрать самый лучший момент для прощания. 44-летний Бьорндален ушел тогда, когда почувствовал, что природу больше не обманешь.

— У меня еще очень много мотивации, — сказал Бьорндален со слезами на глазах на специально созванной пресс-конференции. — Спорт по-прежнему приносит мне удовольствие. Я мог бы сказать, что устал, но это не так. Хотел бы провести в биатлоне еще несколько сезонов, но этот был для меня последним.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В БИАТЛОНЕ

Бьорндален — величайший биатлонист в истории. Ему исполнилось только 19 лет, когда тренеры сборной Норвегии решили попробовать юного спортсмена на этапах Кубка мира. А с сезона-1993/94 Оле Эйнар стал неизменным участником главных международных стартов. Он успел даже выступить на домашней Олимпиаде в Лиллехаммере, но от призовых мест был очень далеко.

Однако уже с сезона-1994/95 Бьорндален начал подниматься на подиумы на этапах Кубка мира. Потом пришли победы — и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира, и в общем зачете Кубка мира. 23 сезона подряд норвежский биатлонист поднимался на пьедестал на международных стартах. Звучит невероятно, но это так.

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За свою карьеру Бьорндален завоевал 8 золотых медалей на Олимпиадах (а еще 4 серебра и бронза), 20 раз становился чемпионом мира (а еще 12 серебряных и 11 бронзовых медалей), 6 раз выигрывал большой Хрустальный глобус, одержал 95 личных побед в биатлоне и выиграл один этап Кубка мира в лыжных гонках, 259 раз поднимался на пьедестал на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиаде.

Достижения — невероятные, и только одно из них побил нынешний король биатлона Мартен Фуркад. В завершившемся сезоне он седьмой раз в карьере поднял над головой Хрустальный глобус. Чтобы приблизиться к остальным рекордам, французу нужно выступать как минимум до Олимпиады-2022.

ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ

В карьере Бьорндалена было очень много запоминающихся гонок и турниров.

Например, на Олимпиаде в Нагано 20 лет назад, когда Оле Эйнар завоевал свое первое золото. 17 февраля норвежец уверенно лидировал в спринтерской гонке, но победы не дождался. Организаторы приняли решение аннулировать все результаты и перенести гонку на следующий день, так как многие спортсмены из-за поднявшейся метели оказались в неравных условиях с теми, кто стартовал раньше. Бьорндалену это не помешало. Он и на следующий день доказал, что достоин быть первым.

В 2002 году в Солт-Лейк-Сити он выиграл все личные дистанции и привел свою сборную к победе в эстафете. Тогда его звезда засияла во всю силу, и отчасти это было ожидаемо. Его скорость была феноменальной, стрельба — надежной, он находился в расцвете своих сил. А вот то, что сотворил Бьорндален на Играх-2014 в Сочи, просто феноменально. В 40 лет он идеально подготовился к своей, как оказалось, последней Олимпиаде.

Оле-Эйнар выиграл спринт, помог сборной Норвегии стать первой в смешанной эстафете и прекрасно прошел свой этап в эстафете классической. Девятое олимпийское золото было очень близко, но все решила ужасная стрельба Эмиля Хегле Свендсена.

Еще более неожиданно, чем в Сочи, Бьорндален выступил на ЧМ-2016 в Холменколлене. При бешеной поддержке болельщиков 42-летний спортсмен взял серебро в спринте и гонке преследования, бронзу в масс-старте и золото в эстафете. Вот он, идеальный момент для того, чтобы попрощаться со спортом и уйти на вершине.

ВЕЛИКИМ ЖАЛОСТЬ НЕ НУЖНА

Но кто же захочет остановиться после такого успеха? Это Рафаэль Пуаре смог сказать себе «стоп» в 2007-м, хотя вполне мог выступать еще пару-тройку лет на высоком уровне.

Бьорндален не ушел по окончании прошлого сезона после бронзы в пасьюте на чемпионате мира в Хохфильцене. Да и зачем, если впереди была Олимпиада? Но все ресурсы, что у него были в организме, норвежец уже потратил. Сезон-2017/18 стал для него абсолютно худшим в карьере.

Не получалось ничего, и по большей части болельщики испытывали к нему жалость. Но великим спортсменам, которым был и навсегда останется Бьорндален, жалость и подарки не нужны. Он сам говорил это 11 лет назад, когда обыграл Пуаре в последней гонке француза, на финише сделав разножку. Только тогда касалось это Рафаэля.