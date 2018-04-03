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Бьорндален прошлым летом перенёс два приступа мерцательной аритмии
Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален сегодня на
Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален сегодня на
«Прошлым летом был эпизод, который меня немного приостановил. На первом сборе случился приступ мерцательной аритмии. Мы всё взяли под контроль, но в конце концов произошёл второй случай.
Организм восстановился, мне оказали хорошую медицинскую помощь, но я постоянно был в роли догоняющего, — цитирует Бьорндалена NRK.
По словам Бьорндален, эти приступы случались с ним во сне.
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