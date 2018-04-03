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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндален прошлым летом перенёс два приступа мерцательной аритмии

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален сегодня на пресс-конференции сообщил, что прошлым летом у него дважды случились приступы мерцательной аритмии.

Источник: РИА "Новости"

«Прошлым летом был эпизод, который меня немного приостановил. На первом сборе случился приступ мерцательной аритмии. Мы всё взяли под контроль, но в конце концов произошёл второй случай.

Организм восстановился, мне оказали хорошую медицинскую помощь, но я постоянно был в роли догоняющего, — цитирует Бьорндалена NRK.

По словам Бьорндален, эти приступы случались с ним во сне.

Сегодня на пресс-конференции норвежец сообщил, что принял решение о завершении карьеры.

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