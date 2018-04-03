Бьорндален прошлым летом перенёс два приступа мерцательной аритмии

Источник: РИА "Новости"

«Прошлым летом был эпизод, который меня немного приостановил. На первом сборе случился приступ мерцательной аритмии. Мы всё взяли под контроль, но в конце концов произошёл второй случай.

Организм восстановился, мне оказали хорошую медицинскую помощь, но я постоянно был в роли догоняющего, — цитирует Бьорндалена NRK.

По словам Бьорндален, эти приступы случались с ним во сне.