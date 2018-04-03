Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры

За карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Ему принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира — 95. Также он один раз побеждал и четыре раза становился призером этапов Кубка мира по лыжным гонкам.