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12:38 (мск), источник: ТАСС

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры

ТАСС, 3 апреля. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру. Об этом 44-летний спортсмен сообщил на специальной пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

За карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Ему принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира — 95. Также он один раз побеждал и четыре раза становился призером этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

На Олимпийских играх 2002 года норвежец принял участие в 30-километровой лыжной гонке, заняв пятое место. Наряду с норвежской лыжницей Марит Бьорген он является рекордсменом зимних Олимпиад по числу золотых медалей.

В завершившемся сезоне Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане из-за слабых результатов на этапах Кубка мира.

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