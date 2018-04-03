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Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры
ТАСС, 3 апреля. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
ТАСС, 3 апреля. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
За карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.
На Олимпийских играх 2002 года норвежец принял участие в 30-километровой лыжной гонке, заняв пятое место. Наряду с норвежской лыжницей Марит Бьорген он является рекордсменом зимних Олимпиад по числу золотых медалей.
В завершившемся сезоне Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане