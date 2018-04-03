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12:20 (мск), источник: Р-Спорт

Бьерндален объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален объявил о завершении спортивной карьеры.

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18
фотографий
18
фотографий

Об этом 44-летний норвежец заявил на специально созванной пресс-конференции во вторник.

Норвежец участвовал в шести Олимпиадах, на пяти из них завоевал 13 наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую), однако не сумел отобраться на Игры-2018 в Пхенчхане. По числу медалей зимних Игр Бьерндален уступает только соотечественнице лыжнице Марит Бьерген (15).

Спортсмен 20 раз побеждал на чемпионатах мира, 45 раз поднимался на подиум. Также он является рекордсменом по количеству индивидуальных побед на этапах Кубка мира (95), в тройку лучших попадал 179 раз. Также он шесть раз побеждал в общем зачете Кубка мира.

Бьерндален ранее являлся членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Супруга Бьерндалена — четырехкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

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