Бьерндален объявил о завершении карьеры

Норвежец участвовал в шести Олимпиадах, на пяти из них завоевал 13 наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую), однако не сумел отобраться на Игры-2018 в Пхенчхане. По числу медалей зимних Игр Бьерндален уступает только соотечественнице лыжнице Марит Бьерген (15).

Спортсмен 20 раз побеждал на чемпионатах мира, 45 раз поднимался на подиум. Также он является рекордсменом по количеству индивидуальных побед на этапах Кубка мира (95), в тройку лучших попадал 179 раз. Также он шесть раз побеждал в общем зачете Кубка мира.