СМИ: Сегодня Бьорндален объявит о завершении карьеры

В минувшем сезоне обладатель шести Больших хрустальных глобусов занял 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. На его счету 95 побед на Кубке мира и 20 побед на чемпионатах мира.