Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Как жить в России, если у тебя аутизм
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием
СМИ: Сегодня Бьорндален объявит о завершении карьеры
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Лолита пришла на шоу Урганта в пиджаке цвета фуксии
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
12Россия проиграла Франции
10:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Сегодня Бьорндален объявит о завершении карьеры

Сегодня в Осло состоится пресс-конференция восьмикратного олимпийского чемпиона Оле Эйнара Бьорндалена.

Источник: РИА "Новости"

По информации TV2 и NRK, 44-летний спортсмен объявит о завершении карьеры.

В минувшем сезоне обладатель шести Больших хрустальных глобусов занял 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. На его счету 95 побед на Кубке мира и 20 побед на чемпионатах мира.

Пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
Главного боя весны не будет
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием
Овечкин и Тарасенко почти подрались. Что такое с русскими в НХЛ?
Как «Зениту» играть без Кокорина. Все варианты
«Нам не нужен Тухель». Что известно о новом тренере «Краснодара»
Дзюба: Заплачу из своего кармана, чтобы сыграть с «Зенитом»
Майгуров: Не надо лезть в работу биатлонного тренера каждый день
Новости
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
38 регионов России провалили программы по капремонту жилья
Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Соцсети восхитила красота дочери Дмитрия Тарасова Ангелина уже принимает участие в модных съемках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь