Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
СМИ: Сегодня Бьорндален объявит о завершении карьеры
Сегодня в Осло состоится
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Сегодня в Осло состоится
По информации TV2 и NRK, 44-летний спортсмен объявит о завершении карьеры.
В минувшем сезоне обладатель шести Больших хрустальных глобусов занял 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. На его счету 95 побед на Кубке мира и 20 побед на чемпионатах мира.