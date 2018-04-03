Майгуров: Не нужно лезть в работу тренера каждый день
Кандидат в президенты СБР — о том, как спасать русский биатлон и что нужно сделать прямо сейчас.
Кандидат в президенты СБР — о том, как спасать русский биатлон и что нужно сделать прямо сейчас.
Неделю назад по окончании этапа Кубка мира в Тюмени первый
— Ваш визави Владимир Драчёв уже несколько месяцев ведёт предвыборную компанию, а вы о своём желании баллотироваться на президента СБР объявили лишь недавно. Почему не сделали этого сразу?
— Пока не было официального решения со стороны действующего президента, я не торопил события. Мне было важно понять, будет ли выдвигаться Александра Михайлович Кравцов. Об инициативе Володи Драчёва я знал давно. В Тюмени мы обсуждали с коллегами и ещё пару кандидатур, которые можно было выдвинуть на этот пост, но в итоге остановились на мне. На следующий день по завершении этапа Кубка мира я объявил о своих планах.
— У вас были сомнения, стоит ли в это ввязываться?
— Нет. Это абсолютно взвешенное решение, не взятое с потолка. Я понимаю, куда иду, что нужно делать дальше и что менять.
— Драчёв уже выступал с программными заявлениями. Чем они вас не устроили и почему решили выдвигаться отдельно, а не стать частью его команды?
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— А в случае победы позовёте его в правление?
— Не вижу в этом проблемы. У него большой опыт в биатлоне в качестве спортсмена и большой опыт управленца. Он знает, как принимаются решения. Люди с таким опытом нам очень важны. Не в обиду будет сказано нашим старшим товарищам, но наше поколение переняло их хороший опыт, обрело свой и готово уже к руководящей роли. Считаю, что структуры в СБР нужно омолаживать.
— Хорошо, что ваше поколение ещё не забыло победные традиции российского биатлона. Так в 1996 году вы с Драчёвым боролись за Кубок мира и совсем немного проиграли. Сейчас готовы к реваншу?
— Я не живу бывшими победами и сражениями. Что было, то было. Сейчас я стремлюсь к победам в качестве функционера, которыми буду считать победы нашей команды и развитие российского биатлона в целом.
— А с этим как раз сейчас беда. Какие проблемы системные, методические или кадровые кажутся вам первостепенными в спаде результатов нашей команды?
— Здесь комплекс причин. Если говорить о кадрах, то мы работаем с тем, которые у нас есть. У нас хорошие кадры, но мы не всегда правильно ими распоряжаемся. Например, назначаем старшего тренера, а в пару к нему даём специалиста, который ему не подходит.
— Кого вы имеете ввиду?
— Падина и Гросса. Они оба сильные тренеры, но были бы сильнее и эффективнее поодиночке. В прошлом году я предлагал Падина поставить на женскую команду, а Рикко оставить на мужской, а они бы взяли себе в помощники тех, кого они видят и с кем им было бы комфортно работать по тому или иному направлению. Я говорил об этом на правлении СБР, но оказался в меньшинстве. Большинство склонилось к другому решение. Как член правления, не хочу критиковать коллег, потому что мы все несём коллективную ответственность за наши решения.
— Как избежать ошибок при формировании тренерского состава в этом сезоне?
— На тренерском совете мы утвердили состав комиссии, которая разработает образец подачи заявок на должность тренеров сборных команд. Все желающие направят свои резюме и к 18 мая эта комиссия заслушает всех кандидатов на должности тренеров основной, резервной и юниорской команды и представит новому руководству СБР своё заключение. После этого до конца мая все вакансии будут утверждены новым составом правления СБР и новым президентом и тренеры начнут работу.
— Не поздно?
— Нет. Мы уже утвердили расширенные списки сборных команд на централизованную подготовку. Большой дискуссии не было, все согласились с предложенными тренерским советом кандидатурами. Спортсмены уже сейчас имеют понимание, кто будет на централизованной подготовке в команде А и В. С июня месяца тренеры приступят к работе, но я не вижу в этом проблемы.
— Какие выводы вы сделали из провала в уходящем сезоне?
— Сезон показал, что были допущены методические ошибки. Я считаю, что у ребят и девочек есть конкурентоспособный потенциал. Да, мы не выступали полноценной командой на Олимпийских играх, но было девять этапов Кубка мира с минимальным количеством призовых мест. Андрей Крючков признался, что в работе с Шипулиным ставил эксперимент, который не сработал, хотя должен быть.
Женские тренеры говорили о том, что не было дисциплины в команде. Я считаю дисциплину преобладающим фактором в достижении результата. Она должна быть везде: и в команде, и в офисе. У членов тренерского совета были вопросы, а почему сами тренеры не могли регулировать дисциплину. Об этом много говорилось в прессе, поэтому не хочу углубляться в тему. Добавлю, что я за жёсткую дисциплину в команде.
— А какой вы видите структуру управления командой? Нужен ли главный тренер? Должен ли
— Я склоняюсь к существующей структуре старших тренеров, но не исключаю должность главного тренера. Основную же проблему вижу в системе обмена информации. Нужно, чтобы главный тренер и старшие тренеры знали, что делают спортсмены, начиная с юношеской команды, чтобы мы имели понимание, кого получим через
— А кого вы видите главным тренером?
— Я держу в голове одну фамилию, но не буду её озвучивать, потому что это не совсем корректно. Я ведь ещё не избранный президент.
— Говорят, в минувшем сезоне активно вмешивалась научная группа и не всегда это шло на пользу?
— Считаю, что связь с
— Вы допускаете привлечение иностранных тренеров пусть не в должности старших, но на
— Не исключаю этого на сто процентов, но сегодня я не вижу, кого можно пригласить. Наверное, я бы поискал хорошего специалиста в стрельбе, такого как Альфред Эдер или Надежда Белова. Для нашей женской команды предложил бы
— Перейдём к делам международным. Этап в Тюмени несколько стран бойкотировали. По словам Лоуэлла Бэйли, желающих бойкотировать было больше, но перевесила необходимость решения турнирных задач. Вы чувствовали напряжённость и дискомфорт, исходящие от иностранцев?
— Я думаю, что все, кто приехал кайфанули в Тюмени от атмосферы и поддержки. Для меня, побывавшего на многих чемпионатах и Кубках мира, было сюрпризом, когда наши болельщики поддерживали всех, а не только своих. Я общался со многими командами на закрытии. Все только благодарили за отличное проведение соревнований и тёплый приём. Понятно, что решение ряда команд не приехать политизировано. Бэйли я могу ответить, что знаю спортсменов, которые хотели бы приехать, но их национальные федерации запретили ехать в Россию. Не хочу больше возвращаться к этой теме. Жизнь всё расставит на свои места. Все иностранные спортсмены, которые были у нас, получили информацию и в дальнейшем такой проблемы быть не должно. Если Россия в
— Условием восстановления СБР в правах была реабилитация МОК. Она состоялась, когда ждать аналогичных шагов со стороны IBU?
— Это одно из условий восстановления СБР в правах. Другое условия, чтобы до Исполкома IBU
— В следующем сезоне в России не будет соревнований. Кроме восстановления РусАДА какие условия нужно выполнить, чтобы вернуться в международный календарь?
— Что касается Кубка мира, то это прерогатива Исполкома IBU. Четырёхлетний проект плана утвердили бы давно, если бы не наши последние проблемы доклада Макларена. Что касается отсутствие этапа Кубка мира в следующем году, то попробую объяснить. На декабрь мы в принципе не подаём заявки, потому что это риск низкой температуры в России, январь застолбили на долгие годы Оберхоф, Рупольдинг и Антхольц. Раз в четыре года IBU проводит этапы Кубка мира в Северной Америке, поэтому седьмой и восьмой этапы примут Канада и США. В марте у нас чемпионат мира и один этап Кубка, который пройдёт в Осло.
С 1 мая мы будем подавать заявки на другие соревнования (Кубки IBU, юниорский чемпионат мира, чемпионат Европы) на период с 2020−22 годы.
— Какие задачи предстоит решать России на выборном конгрессе IBU с учётом сложившейся политической обстановки?
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— Претендовать на должность президента IBU сейчас нереально. Но кто может занять этот пост?
— Я знаю пока только одного кандидата. Это швед Улле Далин. Он официально объявил об этом и направил письмо во все федерации.
— Среди них наверняка не будет Андерса Бессеберга. Уходит
— Пока вроде бы так. Если норвежская федерация не будет его выдвигать, то так и произойдёт. По нашим правилам, это не может быть самовыдвиженец. Его должна делегировать национальная федерация, при этом той страны, гражданином которой он является.