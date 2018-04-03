Тихонов раскритиковал Бабикова, Акимову и Подчуфарову за слова о тренерах

«Посмотрите, что сейчас пишет Бабиков. Он просто поливает тренера: и личного, и тренеров сборной страны.
И Подчуфарова, и Акимова. Они ничего не сделали. Акимова заняла из тридцати 30-е место в Пхенчхане-2018. Приехала домой и заявила, что её плохо встретили. Когда я завоевал серебро на рубеже 1970-х, мне на сто рублей понизили зарплату. Вот степень ответственности.
Дети во всех спортивных школах должны знать и понимать, что спорт не приносит материальных благ — мы сидим на шее у налогоплательщиков, и это нельзя отрицать. Поэтому и ребенок, и тренер должны знать, что главная задача спортсмена — радовать тех, кто на трибуне, — сказал Тихонов во время брифинга РИЦ «Югра».