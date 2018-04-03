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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов раскритиковал Бабикова, Акимову и Подчуфарову за слова о тренерах

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал поведение российских биатлонистов Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ольги Подчуфаровой, которые после сезона бросились критиковать своих тренеров.

Источник: РИА "Новости"

«Посмотрите, что сейчас пишет Бабиков. Он просто поливает тренера: и личного, и тренеров сборной страны.

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И Подчуфарова, и Акимова. Они ничего не сделали. Акимова заняла из тридцати 30-е место в Пхенчхане-2018. Приехала домой и заявила, что её плохо встретили. Когда я завоевал серебро на рубеже 1970-х, мне на сто рублей понизили зарплату. Вот степень ответственности.

Дети во всех спортивных школах должны знать и понимать, что спорт не приносит материальных благ — мы сидим на шее у налогоплательщиков, и это нельзя отрицать. Поэтому и ребенок, и тренер должны знать, что главная задача спортсмена — радовать тех, кто на трибуне, — сказал Тихонов во время брифинга РИЦ «Югра».

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