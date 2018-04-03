Тихонов раскритиковал Бабикова, Акимову и Подчуфарову за слова о тренерах

Источник: РИА "Новости"

«Посмотрите, что сейчас пишет Бабиков. Он просто поливает тренера: и личного, и тренеров сборной страны.

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И Подчуфарова, и Акимова. Они ничего не сделали. Акимова заняла из тридцати 30-е место в Пхенчхане-2018. Приехала домой и заявила, что её плохо встретили. Когда я завоевал серебро на рубеже 1970-х, мне на сто рублей понизили зарплату. Вот степень ответственности.