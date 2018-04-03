Беатрикс: Прощаюсь с биатлоном, которому посвятил 15 лет своей жизни

Источник: РИА "Новости"

«Я прощаюсь с биатлоном, которому посвятил 15 лет своей жизни. Испытываю по этому поводу множество эмоций и в то же время очень хочу начать новую жизнь.

Не будучи спортсменом с самыми исключительными способностями, я сумел реализовать большую часть своего потенциала. Я открывал себя и рос благодаря биатлону, и очень горжусь этим.

Это то, что я хочу передать молодым спортсменам: даже не самый талантливый спортсмен, используя весь свой потенциал, может построить прекрасную карьеру. Горжусь тем, что на протяжении многих лет боролся со спортсменами самого высокого уровня, которых уважаю.