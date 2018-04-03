Беатрикс: Прощаюсь с биатлоном, которому посвятил 15 лет своей жизни
30-летний французский биатлонист, бронзовый призёр Олимпийских игр-2014, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы,
30-летний французский биатлонист, бронзовый призёр Олимпийских игр-2014, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы,
«Я прощаюсь с биатлоном, которому посвятил 15 лет своей жизни. Испытываю по этому поводу множество эмоций и в то же время очень хочу начать новую жизнь.
Не будучи спортсменом с самыми исключительными способностями, я сумел реализовать большую часть своего потенциала. Я открывал себя и рос благодаря биатлону, и очень горжусь этим.
Это то, что я хочу передать молодым спортсменам: даже не самый талантливый спортсмен, используя весь свой потенциал, может построить прекрасную карьеру. Горжусь тем, что на протяжении многих лет боролся со спортсменами самого высокого уровня, которых уважаю.
Что меня ждет в ближайшем будущем? Отдых, путешествия, друзья. Я был очень эгоистичен на протяжении долгого времени в биатлоне. Теперь же настала пора, когда можно уделить время друзьям и семье, — приводит слова Беатрикса Nordic Magazine.