Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону
ТАСС, 1 апреля. Антон Бабиков завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в
ТАСС, 1 апреля. Антон Бабиков завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в
26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 49,4 секунды, допустив за два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал Максим Цветков (отставание 5,8 секунды; 3 промаха), бронза у Евгения Гараничева (+9,1; 3). Победитель спринтерской гонки Александр Логинов занял четвертое место (+12,9; 4) Антон Шипулин, который стал в спринте десятым, на старт гонки преследования не вышел.
Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафетной гонке, также в его активе три золотые и три бронзовые награды чемпионатов Европы. По итогам Кубка мира в сезоне-2017/18 Бабиков занял 25-е место, набрав 323 очка.
Чемпионат России по биатлону, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.
О Всероссийских спортивных соревнованиях
Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Шипулин, Цветков, Екатерина
На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.