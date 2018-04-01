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13:57 (мск), источник: ТАСС

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

ТАСС, 1 апреля. Антон Бабиков завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 49,4 секунды, допустив за два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал Максим Цветков (отставание 5,8 секунды; 3 промаха), бронза у Евгения Гараничева (+9,1; 3). Победитель спринтерской гонки Александр Логинов занял четвертое место (+12,9; 4) Антон Шипулин, который стал в спринте десятым, на старт гонки преследования не вышел.

Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафетной гонке, также в его активе три золотые и три бронзовые награды чемпионатов Европы. По итогам Кубка мира в сезоне-2017/18 Бабиков занял 25-е место, набрав 323 очка.

Чемпионат России по биатлону, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.

О Всероссийских спортивных соревнованиях

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Шипулин, Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Гараничев, Логинов, Ирина Услугина, Алексей Волков, Ирина Старых, Дарья Виролайнен. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета.

Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер — 2,5 млн рублей, бронзовый призер — 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.

На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.

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