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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧР в Ханты-Мансийске

Петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт победила в гонке преследования на 10 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла Маргарита Васильева из Красноярского края, а замкнула тройку призёров победительница спринта Ульяна Кайшева из Удмуртии.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) — 31.21,5 (3).
2. Маргарита Васильева (Красноярский край) — +10,0 (2).
3. Ульяна Кайшева (Удмуртия) — +47,5 (4).

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