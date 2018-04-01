Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧР в Ханты-Мансийске
Петербурженка Екатерина
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Петербурженка Екатерина
Второе место заняла Маргарита Васильева из Красноярского края, а замкнула тройку призёров победительница спринта Ульяна Кайшева из Удмуртии.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Екатерина
2. Маргарита Васильева (Красноярский край) — +10,0 (2).
3. Ульяна Кайшева (Удмуртия) — +47,5 (4).