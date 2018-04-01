Ульяна Кайшева: Сезон добегаю уже из последних сил, организм измотан
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после победы в спринте на чемпионате России отметила, что первое место в гонке воспринимается не так, как в начале сезона.
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после победы в спринте на чемпионате России отметила, что первое место в гонке воспринимается не так, как в начале сезона.
Она также добавила, что еще может показывать результаты, несмотря на усталость.
— Впечатления от гонки, конечно, в первую очередь приятные. Но сейчас уже настолько тяжело, что победа не воспринимается так, как это было бы в начале сезона, когда организм полон сил, — приводит «ЮграСпорт» слова Кайшевой. — Силы уже кончаются, и все проходит спокойно. Сезон я добегаю уже из последних сил, организм измотан, и я понимаю, что не могу сделать больше, чем есть. Нет внутренних ресурсов.
— Но, тем не менее, вы стали чемпионкой России.
— Здесь дело в подготовке. Я могу оценить ее на «хорошо», потому что сейчас конец сезона, и я все еще могу показывать результаты, несмотря на усталость. Думаю, что у всех спортсменов здесь разная степень усталости, ведь мы ездили на Олимпиаду, пока у некоторых спортсменов был перерыв. Поэтому, я думаю, что они смогли немного восстановиться.
— Что значит чемпионат России для спортсменов?
— Для нас это в первую очередь это защита нашего региона. Наше выступление должно способствовать популяризации спорта на малой родине. Это в первую очередь. А во вторую — это подведение итогов сезона. От этих результатов зависит то, с каким настроением мы начнем межсезонную подготовку к следующему году.