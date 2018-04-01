Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
М. Фуркад занял седьмое место в масс-старте на чемпионате Франции
Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Джулия Симон выиграли
Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Джулия Симон выиграли
Мартен Фуркад был седьмым, Мари
Биатлон. Чемпионат Франции. Преманон.
Мужчины
1. Кентен Фийон Майе — 31.06,3 (0+0+1+0)
2. Антонен Гигонна — 1.19,0 (2+0+2+0)
3. Боттоне Перилья — 1.27,3 (0+1+1+1)
7. Мартен Фуркад — 2.01,0 (1+1+2+0).
Женщины
1. Джулия Симон — 31.26,4 (0+0+0+2)
2. Жюстин Бреза — 56,4 (0+1+1+1)
3. Анаис Бескон — 1.29,7 (0+0+0+1)
6. Мари