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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

М. Фуркад занял седьмое место в масс-старте на чемпионате Франции

Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Джулия Симон выиграли масс-старты на чемпионате Франции в Преманоне.

Мартен Фуркад был седьмым, Мари Дорен-Абер заняла шестое место.

Биатлон. Чемпионат Франции. Преманон. Масс-старты
Мужчины

1. Кентен Фийон Майе — 31.06,3 (0+0+1+0)
2. Антонен Гигонна — 1.19,0 (2+0+2+0)
3. Боттоне Перилья — 1.27,3 (0+1+1+1)
7. Мартен Фуркад — 2.01,0 (1+1+2+0).

Женщины

1. Джулия Симон — 31.26,4 (0+0+0+2)
2. Жюстин Бреза — 56,4 (0+1+1+1)
3. Анаис Бескон — 1.29,7 (0+0+0+1)
6. Мари Дорен-Абер — 2.48,7 (3+1+0+1).

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