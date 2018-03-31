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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин: Мой сезон завершен. Знаю, что я способен на большее

После 10-го места в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону Антон Шипулин объявил о досрочном завершении сезона, в оставшихся гонках лидер национальной сборной не примет участия.

Источник: РИА "Новости"

«Мой сезон завершен. Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль — скорее бы он закончился. Форма была ужасной, и сделать с этим было уже ничего нельзя, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно, как никогда. Сезон был полон борьбы, разочарований, злости, но и надежде в нём осталось место.

Главное разочарование — пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принёс огромной радости. Я знаю, что я способен на большее.

Безусловно, были допущены ошибки, которые нужно исправлять. И, я как спортсмен несу за них полную ответственность. Единственное, в чем я точно не могу себя упрекнуть — это в отсутствии желания бороться до последнего, даже когда сил уже не было никаких. И это было бы втройне тяжелее без поддержки болельщиков.

Я хочу сказать спасибо своим тренерам, партнёрам по команде, сервис-бригаде и всем-всем, кто помогал мне в этом сезоне. Спасибо моей супруге Луизе за то, что она всегда рядом, даже если далеко. Спасибо моей семье, родителям, сёстрам. Я вас всех очень люблю.

Отдельно я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики. Мне жаль, что у меня не получилось радовать вас чаще. Спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку. Именно это и вселяет надежду. Я соревнуюсь для вас! Всё будет хорошо! Увидимся, — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграм».

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