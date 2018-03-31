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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

Рикко Гросс: Не считаю свою работу в сборной России по биатлону законченной

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил РИА Новости, что не считает свою работу в России законченной независимо от того, будет ли с ним продолжено сотрудничество.

Источник: РИА "Новости"

«Я сейчас дома в Германии, прилетел на несколько дней, после чего снова вернусь в Россию. Должен сказать, что информация, которая прошла в австрийской прессе, не совсем корректна — я ни с кем пока не обсуждал никаких будущих контрактов, хотя действительно получил ряд предложений сразу после Олимпийских игр. Считаю неправильным вести какие бы то ни было обсуждения, пока не закончен мой текущий контракт со сборной России», — сообщил Гросс по телефону.

«В Ханты-Мансийске, где я был до субботы, я обсуждал возможные варианты продолжения своей работы в вашей стране с рядом руководителей СБР, в том числе с Виктором Майгуровым и Владимиром Барнашовым, но, независимо от того, будет ли продолжено наше сотрудничество, не считаю свою работу законченной. Сейчас идет отбор на следующий сезон, существуют планы летней подготовки, планы сборов, то есть существует масса незакрытых вопросов. Поэтому мы планируем встречаться и обсуждать все это, как и ошибки, которые были допущены в подготовке, и пути их исправления. Пока же могу повторить: до конца апреля я — российский тренер. Точка», — добавил он.

Ранее в субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гросс получил предложения из Австрии и Финляндии, при этом 47-летний немец хочет остаться в России, но шансы на это практически равны нулю.

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