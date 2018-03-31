Рикко Гросс: Не считаю свою работу в сборной России по биатлону законченной

Источник: РИА "Новости"

«Я сейчас дома в Германии, прилетел на несколько дней, после чего снова вернусь в Россию. Должен сказать, что информация, которая прошла в австрийской прессе, не совсем корректна — я ни с кем пока не обсуждал никаких будущих контрактов, хотя действительно получил ряд предложений сразу после Олимпийских игр. Считаю неправильным вести какие бы то ни было обсуждения, пока не закончен мой текущий контракт со сборной России», — сообщил Гросс по телефону.

«В Ханты-Мансийске, где я был до субботы, я обсуждал возможные варианты продолжения своей работы в вашей стране с рядом руководителей СБР, в том числе с Виктором Майгуровым и Владимиром Барнашовым, но, независимо от того, будет ли продолжено наше сотрудничество, не считаю свою работу законченной. Сейчас идет отбор на следующий сезон, существуют планы летней подготовки, планы сборов, то есть существует масса незакрытых вопросов. Поэтому мы планируем встречаться и обсуждать все это, как и ошибки, которые были допущены в подготовке, и пути их исправления. Пока же могу повторить: до конца апреля я — российский тренер. Точка», — добавил он.