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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: Шипулин завершил сезон

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Антон Шипулин завершил сезон.

Источник: РИА "Новости"

31 марта в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске Шипулин занял 10-е место.

«Никита Поршнев сегодня мой Король!!! Бронза чемпионата России!!! Логинов снова первый, он неудержим, Гараничев второй!!! Бабиков четвёртый, а Шипулин — внимание — сезон завершил!!! Антон сегодня 10-й!!! Вот так», — написал Губерниев в своём «инстаграме».

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В минувшем сезоне в общем зачёте Кубка мира Шипулин занял третье место. Биатлонист не принял участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, т.к. не получил приглашение от Международного олимпийского комитета.

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