Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Губерниев: Шипулин завершил сезон
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Антон Шипулин завершил сезон.
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Антон Шипулин завершил сезон.
31 марта в спринте на чемпионате России в
«Никита Поршнев сегодня мой Король!!! Бронза чемпионата России!!! Логинов снова первый, он неудержим, Гараничев второй!!! Бабиков четвёртый, а Шипулин — внимание — сезон завершил!!! Антон сегодня 10-й!!! Вот так», — написал Губерниев в своём «инстаграме».
В минувшем сезоне в общем зачёте Кубка мира Шипулин занял третье место. Биатлонист не принял участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, т.к. не получил приглашение от Международного олимпийского комитета.