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15:41 (мск), источник: ТАСС

Гросс хочет продолжить тренировать сборную России по биатлону

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что ему бы хотелось продолжить работу с командой. Слова немецкого специалиста приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В субботу издание Kronen Zeitung сообщило, что 47-летний Гросс может возглавить команду Австрии после окончания действия его контракта с СБР.

«Мой контракт с Союзом биатлонистов России рассчитан до конца апреля 2018 года. До этого момента я являюсь тренером российской команды. Мне бы хотелось продолжить работу со сборной России. Никаких контрактов с другими национальными федерациями я не подписывал», — сказал Гросс.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года, с 2011 по 2015 год входил в тренерский штаб женской сборной Германии. В пятницу СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.

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