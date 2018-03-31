Гросс хочет продолжить тренировать сборную России по биатлону

В субботу издание Kronen Zeitung сообщило, что 47-летний Гросс может возглавить команду Австрии после окончания действия его контракта с СБР.

«Мой контракт с Союзом биатлонистов России рассчитан до конца апреля 2018 года. До этого момента я являюсь тренером российской команды. Мне бы хотелось продолжить работу со сборной России. Никаких контрактов с другими национальными федерациями я не подписывал», — сказал Гросс.