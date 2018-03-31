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Что не получилось у Шипулина в спринте
Лидер сборной России по биатлону допустил два промаха.
Лидер сборной России по биатлону допустил два промаха.
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате России в
«Хотелось стрелять чисто при любой ситуации, — сказал Шипулин в интервью телеканалу “Матч ТВ”. — Не получилась ни стрельба, ни хороший ход. Состояние не изменилось, в такой же форме нахожусь. На последнем круге просто не хватало сил уже. Да и со стартовой группой не получилось угадать».
В воскресенье на чемпионате России пройдут гонки преследования. Турнир продлится до 5 апреля.
Отметим, что в четверг Шипулин, представляющий Свердловскую область, пропустил индивидуальную гонку.