Что не получилось у Шипулина в спринте

«Хотелось стрелять чисто при любой ситуации, — сказал Шипулин в интервью телеканалу “Матч ТВ”. — Не получилась ни стрельба, ни хороший ход. Состояние не изменилось, в такой же форме нахожусь. На последнем круге просто не хватало сил уже. Да и со стартовой группой не получилось угадать».