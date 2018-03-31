Не первый парень на деревне. Шипулин вернулся и проиграл всем
Шипулин и на чемпионате России выглядел жалко, но его партнёры устроили незабываемое шоу, а Логинов показал, что готов его заменить.
Шипулин и на чемпионате России выглядел жалко, но его партнёры устроили незабываемое шоу, а Логинов показал, что готов его заменить.
Явление Подчуфаровой народу
Перед стартом женского спринта было сразу несколько сюрпризов.
Сегодня Ольга была просто великолепна на рубежах и в ветер с невероятной скоростью закрыла все десять мишеней, но даже такой стрельбы было недостаточно, чтобы попасть в десятку. Даже отдых и целенаправленная подготовка не помогли ей набрать форму и не факт, что анонсированный пропуск сезона ей теперь поможет. Главное, чтобы по пути Ольги не пошла Татьяна Акимова, которая так и не восстановилась к чемпионату России и не примет здесь участие ни в одной гонке.
Как мама за дочек болела
Анфиса Резцова, приехавшая накануне на тренерский совет, осталась поддержать дочек. Кристине её присутствие явно помогло. Если на «лёжке» она и допустила один промах, то «стойку» прошла уверенно и захватила промежуточное лидерство до тех пор, пока на поле боя не вышла тяжёлая артиллерия. Предстартовый жребий свёл вместе Анну Фролину и Екатерину
Небезупречная стрельба оставляла шансы вклиниться в борьбу за победу многим спортсменкам.
Сенсационная победительница индивидуальной гонка Анастасия Егорова была хороша ходом, но на рубеже ей не повезло, а потому в итоговом протоколе она лишь пятая. Егорова пыталась переждать порыв, но промахнулась по два раза. У Светланы Мироновой и вовсе случилась катастрофа. Пять промахов испортили ей не только сегодняшнюю, но и завтрашнюю гонки.
Неудачи не поколебали уверенности Кайшевой
В концовке нынешнего сезона Ульяна заметно окрепла психологически, что было видно уже на скандинавских этапах. То, что немного не получилось в Тюмени и в индивидуальной гонке чемпионата России ей только раззадорило. На первых кругах она немного проигрывала скоростям Фролиной и
Вклиниться в тройку лучших могла и Маргарита Васильева из Красноярска, уходившая на последний круг с небольшим перевесом на Фролиной. Удержать его не удалось, но она вряд ли этому расстроилась. Дело в том, что Фролина выступала на соревнованиях вне конкурса, а значит ни бронзовая медаль, ни министерские призовые, никуда от Васильевой не убегут. Если в первый соревновательный день результаты были сенсационными, то сейчас лидеры взяли уверенный реванш, при этом победа Кайшевой над
Грустное возвращение Шипулина
В зимнем чемпионате России Антон Шипулин в последний раз принимал участие в 2011 году. В дальнейшем он отказывался от этих соревнований сначала
Финишировал он так, что если бы не привычная техника и фигура можно было подумать, что гонку заканчивает спортсмен из региональной команды. К тому же Антон стартовал
И снова тюменский дубль
Первым удивил Антон Бабиков. Пикировкой
Тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев выбрали поздние стартовые номера и сорвали куш. Как оказалось, в начале гонщики бежали по свежему и рыхлому снегу, а к концу гонки лыжня стала глянцеваться. Потому разогнавшийся как пароход Логинов и с двумя кругами привёз многим лидерам по полминуты на последней петле и уверенно перехватил лидерство. Гараничев знал время товарища по команде, честно пытался его атаковать, но такой темп оказался ему не под силу. В итоге результаты индивидуальной гонки повторились, а Логинов сделал заявку на то, что именно ему быть лидером, когда Шипулин решит уйти, а, может быть, и при действующем Антоне.
Александр Круглов