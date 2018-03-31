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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Не первый парень на деревне. Шипулин вернулся и проиграл всем

Шипулин и на чемпионате России выглядел жалко, но его партнёры устроили незабываемое шоу, а Логинов показал, что готов его заменить.

Источник: РИА "Новости"

Явление Подчуфаровой народу

Перед стартом женского спринта было сразу несколько сюрпризов.

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Во-первых, в гонке приняли участие сразу две корейские биатлонистки Анна Фролина и Екатерина Аввакумова. При этом последняя выступала не вне конкурса, как иностранная спортсменка, а под флагом СБР, как гражданка России. Значит ли это, что Аввакумова возвращается на родину и в Корее больше не пригодится? Вторым сюрпризом стал выход в свет Ольги Подчуфаровой. В индивидуальной гонке она слегка размялась и сошла после чисто отстрелянной лёжки.

Сегодня Ольга была просто великолепна на рубежах и в ветер с невероятной скоростью закрыла все десять мишеней, но даже такой стрельбы было недостаточно, чтобы попасть в десятку. Даже отдых и целенаправленная подготовка не помогли ей набрать форму и не факт, что анонсированный пропуск сезона ей теперь поможет. Главное, чтобы по пути Ольги не пошла Татьяна Акимова, которая так и не восстановилась к чемпионату России и не примет здесь участие ни в одной гонке.

Как мама за дочек болела

Анфиса Резцова, приехавшая накануне на тренерский совет, осталась поддержать дочек. Кристине её присутствие явно помогло. Если на «лёжке» она и допустила один промах, то «стойку» прошла уверенно и захватила промежуточное лидерство до тех пор, пока на поле боя не вышла тяжёлая артиллерия. Предстартовый жребий свёл вместе Анну Фролину и Екатерину Юрлову-Перхт и это придало гонке перца. После промаха русской кореянки Екатерина догнала её, а на втором круге спортсменки загнали друг друга. В итоге у Юрловой-Перхт два круга штрафа, а у Фролиной — один. На последнем круге они уже разбирались между собой в заочной борьбе, но у петербуренки хватило запаса, чтобы сохранить лидерство.

Небезупречная стрельба оставляла шансы вклиниться в борьбу за победу многим спортсменкам.

Дарья Виролайнен ввергла маму в состояние шока, сделав три промаха на последнем рубеже, а Ирина Услугина оказала соперницам шикарную услугу своими первыми же двумя выстрелами.

Сенсационная победительница индивидуальной гонка Анастасия Егорова была хороша ходом, но на рубеже ей не повезло, а потому в итоговом протоколе она лишь пятая. Егорова пыталась переждать порыв, но промахнулась по два раза. У Светланы Мироновой и вовсе случилась катастрофа. Пять промахов испортили ей не только сегодняшнюю, но и завтрашнюю гонки.

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Неудачи не поколебали уверенности Кайшевой

В концовке нынешнего сезона Ульяна заметно окрепла психологически, что было видно уже на скандинавских этапах. То, что немного не получилось в Тюмени и в индивидуальной гонке чемпионата России ей только раззадорило. На первых кругах она немного проигрывала скоростям Фролиной и Юрловой-Перхт, зато сосредоточилась на стрельбе, которая впервые за долгое время в личной гонке получилась идеальной. На последнем круге она привезла своим соперницам ещё несколько драгоценных секунд, и теперь в преследовании будет безоговорочным фаворитом.

Вклиниться в тройку лучших могла и Маргарита Васильева из Красноярска, уходившая на последний круг с небольшим перевесом на Фролиной. Удержать его не удалось, но она вряд ли этому расстроилась. Дело в том, что Фролина выступала на соревнованиях вне конкурса, а значит ни бронзовая медаль, ни министерские призовые, никуда от Васильевой не убегут. Если в первый соревновательный день результаты были сенсационными, то сейчас лидеры взяли уверенный реванш, при этом победа Кайшевой над Юрловой-Перхт может рассматриваться как символичный переход лидерства в сборной в ближайшем будущем.

Грустное возвращение Шипулина

В зимнем чемпионате России Антон Шипулин в последний раз принимал участие в 2011 году. В дальнейшем он отказывался от этих соревнований сначала из-за плохого самочувствия, а затем в силу статуса лидера сборной. Однако этот чемпионат для Антона особенный. Не столько из-за больших призовых, которые здесь разыгрываются, сколько из-за того, что он может стать последним стартом в карьере.

Тяжёлый сезон сделал своё дело, и чудесного преображения лидера российской сборной мы здесь не увидели. Антон на лёжке не попал габаритом, а на стойке промахнулся первым же выстрелом при порыве.

Финишировал он так, что если бы не привычная техника и фигура можно было подумать, что гонку заканчивает спортсмен из региональной команды. К тому же Антон стартовал черно-оранжевой форме сборной Свердловской области, а не в цветах национальной команды. Впрочем, украшением турнира стало одно лишь его присутствие, а борьба на трассе развернулась не хуже, чем на этапе Кубка мира, в чём постарались партнёры Антона.

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И снова тюменский дубль

Первым удивил Антон Бабиков. Пикировкой из-за майонеза в тюменском салате с Дмитрием Губерниевым он так разогрел себя перед стартом, что на одном последнем подъёме выдал невероятный рывок и вырвали лидерство у Семёна Сучилова. Не менее впечатляюще атаковал и Максим Цветков, но его сгубила заминка на стойке: капитан сборной долго пережидал ветер. На финише от того же Сучилова его отделили доли секунды.

Тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев выбрали поздние стартовые номера и сорвали куш. Как оказалось, в начале гонщики бежали по свежему и рыхлому снегу, а к концу гонки лыжня стала глянцеваться. Потому разогнавшийся как пароход Логинов и с двумя кругами привёз многим лидерам по полминуты на последней петле и уверенно перехватил лидерство. Гараничев знал время товарища по команде, честно пытался его атаковать, но такой темп оказался ему не под силу. В итоге результаты индивидуальной гонки повторились, а Логинов сделал заявку на то, что именно ему быть лидером, когда Шипулин решит уйти, а, может быть, и при действующем Антоне.

Александр Круглов

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