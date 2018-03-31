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15:00 (мск), источник: ТАСС

Логинов стал чемпионом России по биатлону в спринте

ТАСС, 31 марта. Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 51,1 секунды, допустив на двух огневых рубежах два промаха.

Источник: РИА "Новости"

Второе место занял Евгений Гараничев (отставание 5,3 секунды; 1 промах), третьим стал Никита Поршнев (+9,7; 1).

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Для Логинова это золото стало вторым на нынешнем чемпионате России, ранее он стал первым в индивидуальной гонке.

Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, также на счету 26-летнего спортсмена четыре золотые и три серебряные медали чемпионатов Европы. В общем зачете Кубка мира в сезоне-2017/18 Логинов стал третьим среди россиян и занял 23-е место.

Чемпионат России, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.

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О Всероссийских спортивных соревнованиях

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт, Гараничев, Логинов, Ирина Услугина, Алексей Волков, Ирина Старых, Дарья Виролайнен, Максим Цветков. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета. Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер- министра РФ Дмитрия Медведева, победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер — 2,5 млн рублей, бронзовый призер — 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.

На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.

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