Логинов стал чемпионом России по биатлону в спринте
ТАСС, 31 марта. Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате России по биатлону, который проходит в
ТАСС, 31 марта. Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате России по биатлону, который проходит в
Второе место занял Евгений Гараничев (отставание 5,3 секунды; 1 промах), третьим стал Никита Поршнев (+9,7; 1).
Для Логинова это золото стало вторым на нынешнем чемпионате России, ранее он стал первым в индивидуальной гонке.
Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, также на счету 26-летнего спортсмена четыре золотые и три серебряные медали чемпионатов Европы. В общем зачете Кубка мира в сезоне-2017/18 Логинов стал третьим среди россиян и занял 23-е место.
Чемпионат России, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.
О Всероссийских спортивных соревнованиях
Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Екатерина
На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.