Почему Юрлова не справилась со стрельбой в спринте
Чемпионка мира заняла второе место в спринте на чемпионате России по биатлону.
Чемпионка мира заняла второе место в спринте на чемпионате России по биатлону.
Екатерина Юрлова объяснила два промаха во время спринта на чемпионате России в
«Сегодня были
Что касается индивидуальной гонки, мое физическое состояние не позволило выйти на старт. Я думаю, что выйду на гонку преследования, а после нее будет видно, приму ли я участие в эстафете и масс-старте.
Юрлова, представляющая