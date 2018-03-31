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13:57 (мск), источник: TeamRussia.pro

Почему Юрлова не справилась со стрельбой в спринте

Чемпионка мира заняла второе место в спринте на чемпионате России по биатлону.

Екатерина Юрлова объяснила два промаха во время спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске, который она завершила на втором месте.

«Сегодня были довольно-таки непростые погодные условия, мало кто отстрелял чисто, — приводит «Юграмегаспорт» слова Юрловой. — Просто физически не справилась, старалась не выцеливать, из-за ветра бесполезно. Тренер сказал, что два небольших габарита не прошло.

Что касается индивидуальной гонки, мое физическое состояние не позволило выйти на старт. Я думаю, что выйду на гонку преследования, а после нее будет видно, приму ли я участие в эстафете и масс-старте.

Юрлова, представляющая Санкт-Петербург, проиграла 38 секунд Ульяне Кайшевой, которая отстрелялась без промахов.

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