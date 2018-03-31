Майгуров: Никто из руководства СБР не может дать Гроссу гарантий по новому контракту

Ранее в субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гросс получил предложения из Австрии и Финляндии, при этом 47-летний немец хочет остаться в России, но шансы на это практически равны нулю.
«Мы с Гроссом вчера вечером, накануне его отъезда, встречались в
«По разговору с Гроссом у меня сложилось впечатление, что Рикко очень хотел бы остаться в России, и что дело здесь совершенно не в деньгах, а в том, что ему действительно интересно работать с командой. Но я честно сказал ему, что, независимо от того, как будет развиваться ситуация дальше, не готов брать на себя ответственность и