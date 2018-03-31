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14:17 (мск), источник: Р-Спорт

Майгуров: Никто из руководства СБР не может дать Гроссу гарантий по новому контракту

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Никто из руководителей Союза биатлонистов России (СБР) на данный момент не может дать гарантий о продолжении сотрудничества старшему тренеру мужской команды Рикко Гроссу, заявил корреспонденту РИА Новости вице-президен СБР Виктор Майгуров.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гросс получил предложения из Австрии и Финляндии, при этом 47-летний немец хочет остаться в России, но шансы на это практически равны нулю.

«Мы с Гроссом вчера вечером, накануне его отъезда, встречались в Ханты-Мансийске и разговаривали на тему его дальнейшей работы. Рикко сказал, что хотел бы до середины апреля получить информацию о том, заинтересован ли СБР в том, чтобы продолжить с ним сотрудничество. Объяснил, что у него есть ряд предложений, что его контракт с СБР истекает 30 апреля, поэтому он хотел бы определиться со своим будущим как можно скорее. На это я ответил, что сейчас вряд ли кто из российских руководителей сможет дать какие-то гарантии на этот счет», — сказал Майгуров.

«По разговору с Гроссом у меня сложилось впечатление, что Рикко очень хотел бы остаться в России, и что дело здесь совершенно не в деньгах, а в том, что ему действительно интересно работать с командой. Но я честно сказал ему, что, независимо от того, как будет развиваться ситуация дальше, не готов брать на себя ответственность и что-то заранее обещать. О том, какие именно страны предложили Гроссу сотрудничество, я не спрашивал», — добавил Майгуров.

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