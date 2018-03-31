Майгуров: Никто из руководства СБР не может дать Гроссу гарантий по новому контракту

Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гросс получил предложения из Австрии и Финляндии, при этом 47-летний немец хочет остаться в России, но шансы на это практически равны нулю.

«Мы с Гроссом вчера вечером, накануне его отъезда, встречались в Ханты-Мансийске и разговаривали на тему его дальнейшей работы. Рикко сказал, что хотел бы до середины апреля получить информацию о том, заинтересован ли СБР в том, чтобы продолжить с ним сотрудничество. Объяснил, что у него есть ряд предложений, что его контракт с СБР истекает 30 апреля, поэтому он хотел бы определиться со своим будущим как можно скорее. На это я ответил, что сейчас вряд ли кто из российских руководителей сможет дать какие-то гарантии на этот счет», — сказал Майгуров.