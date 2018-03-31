Подчуфарова заявила, что ей нужно было взять паузу полтора года назад

Ольга Подчуфарова оценила свое выступление в спринте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске и заявила, что не намерена менять решение о пропуске следующего сезона.

«Особо ничего от себя не ожидала, так как за зиму стартов не было, — приводит слова Подчуфаровой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Тяжело было. Рада, что стреляла на своем уровне, но пока не боец.

Поменяю ли решение? Нет, для себя я все определила: пропускаю следующий сезон. Планы на ближайшее время обрисованы, личный тренер меня поддерживает на все 100.

Надо было взять паузу полтора года назад, но ждала, что что-то изменится, станет лучше.