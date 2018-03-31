«Она ткнула палкой мне в ногу». Две сестры столкнулись во время спринта

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала о небольшом столкновении со своей сестрой Дарьей Виролайнен во время спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

— Она еще ткнула случайно палкой в мою ногу. Просто так сложилось, просто «сели» рядом, никто не виноват. Пришлось потратить лишние силы на финише. На дистанции было тяжеловато, работала на пределе сил. Ходом тяжелее, чем на индивидуальной гонке, не было легкости.