«Она ткнула палкой мне в ногу». Две сестры столкнулись во время спринта

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала о небольшом столкновении со своей сестрой Дарьей Виролайнен во время спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
«В конце спуска Виролайнен зацепилась своей лыжей за мою, меня развернуло, потеряла время, — приводит слова Резцовой официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
— Она еще ткнула случайно палкой в мою ногу. Просто так сложилось, просто «сели» рядом, никто не виноват. Пришлось потратить лишние силы на финише. На дистанции было тяжеловато, работала на пределе сил. Ходом тяжелее, чем на индивидуальной гонке, не было легкости.
Напомним, чемпионат России в Ханты-Мансийске продлится до 5 апреля.