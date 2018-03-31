Кайшева выиграла спор у тренера

Ульяна Кайшева оценила свое выступление в спринте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске и рассказала о споре с тренером.

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«Да, я немного перезагрузила свой мозг, — приводит слова Кайшевой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Поспорили с тренером по поводу стрельбы в этой гонке. Он проиграл. На что спорили? Пока умолчу об этом.

Думаю, что ранее я была либо не до конца собранной или слишком сконцентрированной, что и сказалось на точности. Форма стала только хуже, так как усталость не успевает уходить.

24-летняя Кайшева не допустила ни одного промаха на двух рубежах и стала чемпионкой России в спринте.

Ханты-Мансийск

Чемпионат России.

Женщины

Спринт

1. Ульяна Кайшева (Удмуртская республика) — 22.47,4 (0 промахов)

2. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) — +38,0 (2)

3. Маргарита Васильева (Красноярский край) — +51,8 (1).