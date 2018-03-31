Кайшева выиграла спор у тренера
Биатлонистка ни разу не промахнулась в спринте на чемпионате России.
Биатлонистка ни разу не промахнулась в спринте на чемпионате России.
Ульяна Кайшева оценила свое выступление в спринте на чемпионате России по биатлону в
«Да, я немного перезагрузила свой мозг, — приводит слова Кайшевой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Поспорили с тренером по поводу стрельбы в этой гонке. Он проиграл. На что спорили? Пока умолчу об этом.
Думаю, что ранее я была либо не до конца собранной или слишком сконцентрированной, что и сказалось на точности. Форма стала только хуже, так как усталость не успевает уходить.
24-летняя Кайшева не допустила ни одного промаха на двух рубежах и стала чемпионкой России в спринте.
Ханты-Мансийск
Чемпионат России.
Женщины
Спринт
1. Ульяна Кайшева (Удмуртская республика) — 22.47,4 (0 промахов)
2. Екатерина
3. Маргарита Васильева (Красноярский край) — +51,8 (1).
В субботу в