Кайшева стала чемпионкой России по биатлону в спринте

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла Екатерина Юрлова-Перхт (отставание 38 секунд; 2 промаха), третьей стала Анна Фролина, выступающая на международных соревнованиях за сборную Южной Кореи (+44,1; 2).

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Так как Фролина выступает на соревнованиях вне зачета, бронзовая медаль досталась Маргарите Васильевой (+51,8; 1).

Кайшева в прошедшем сезоне приняла участие в пяти этапах Кубка мира из девяти, свой лучший результат в личных гонках она показала на этапе в Осло, заняв восьмое место в спринте и гонке преследования. В общем зачете Кубка мира она стала 48-й, показав третий результат среди российских спортсменок. Лучшей в общем зачете стала Юрлова-Перхт (13-е место).

Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин. Чемпионат России, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.

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О Всероссийских спортивных соревнованиях

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Юрлова-Перхт, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Услугина, Алексей Волков, Ирина Старых, Дарья Виролайнен, Максим Цветков. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета. Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер — 2,5 млн рублей, бронзовый призер — 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.