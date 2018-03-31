Кайшева стала чемпионкой России по биатлону в спринте
ТАСС, 31 марта. Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате России по биатлону, который проходит в
ТАСС, 31 марта. Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате России по биатлону, который проходит в
Второе место заняла Екатерина
Так как Фролина выступает на соревнованиях вне зачета, бронзовая медаль досталась Маргарите Васильевой (+51,8; 1).
Кайшева в прошедшем сезоне приняла участие в пяти этапах Кубка мира из девяти, свой лучший результат в личных гонках она показала на этапе в Осло, заняв восьмое место в спринте и гонке преследования. В общем зачете Кубка мира она стала 48-й, показав третий результат среди российских спортсменок. Лучшей в общем зачете стала
Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин. Чемпионат России, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.
О Всероссийских спортивных соревнованиях
Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин,
На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.