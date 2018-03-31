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12:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Рикко Гросс может стать главным тренером сборной Австрии по биатлону

ТАСС, 31 марта. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс может возглавить команду Австрии. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Австрийская ассоциация лыжного спорта намерена подписать договор с немецким специалистом в апреле, так как в настоящее время у него действует контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). 47-летний Гросс заменит на посту главного тренера австрийской сборной Райнхарда Гёсвайнера, который будет работать с молодежью.

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Также сообщается, что перед Гроссом будет поставлена задача вернуть максимальную квоту в Кубке мира. В прошедшем сезоне австрийцы заняли шестое место в Кубке наций и в следующем сезоне смогут выставлять на одну гонку только пять биатлонистов. Кроме того, Гросс должен будет привлекать в команду больше молодых спортсменов и довести их до уровня лидеров сборной.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года, с 2011 по 2015 год входил в тренерский штаб женской сборной Германии. В пятницу СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.

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