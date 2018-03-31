СМИ: Рикко Гросс может стать главным тренером сборной Австрии по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Австрийская ассоциация лыжного спорта намерена подписать договор с немецким специалистом в апреле, так как в настоящее время у него действует контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). 47-летний Гросс заменит на посту главного тренера австрийской сборной Райнхарда Гёсвайнера, который будет работать с молодежью.

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Также сообщается, что перед Гроссом будет поставлена задача вернуть максимальную квоту в Кубке мира. В прошедшем сезоне австрийцы заняли шестое место в Кубке наций и в следующем сезоне смогут выставлять на одну гонку только пять биатлонистов. Кроме того, Гросс должен будет привлекать в команду больше молодых спортсменов и довести их до уровня лидеров сборной.