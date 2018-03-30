Лукашенко — Скардино и Домрачевой: Вам еще надо выступать. Чем вы будете вообще заниматься? Ну чем?

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Вам еще надо выступать. Говорят мне вот, мол, Даша подумает, Надя подумает, как что делать…

А я думаю: а чем вы будете вообще заниматься? Ну чем, чем вы будете вообще заниматься? Если вы в расцвете сил. Ну и потом вы же мне в детстве еще обещали, что, уходя, вы мне приведете на свое место, поставите (других. — Прим.)…