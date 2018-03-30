СБР: Отчеты тренеров Падина, Гросса и Коновалова выглядят не особо аргументированными

Источник: РИА "Новости"

Тренерский совет СБР в пятницу признал неудовлетворительной работу тренеров женской и мужской сборных. По ходу этого сезона женская команда ни разу не поднялась на подиум на этапах Кубка мира, при этом Антон Шипулин и Максим Цветков выиграли по одному золоту. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.

«Главной задачей тренерского совета было понять, что в подготовке к олимпийскому сезону и в целом к олимпийскому четырехлетию было сделано не так. Наиболее четко и аргументировано изложил все Андрей Крючков, который вместе с Андреем Гербуловым отвечал за подготовку Антона Шипулина и Алексея Волкова», — заявил Барнашов.

«В меньшей степени понятны объяснения тренерского штаба мужской команды (под управлением Гросса и Падина) — почему их спортсмены по ходу сезона выступили намного ниже собственных возможностей. Основное заключение сводится к тому, что спортсмены стали меньше тренироваться. Они далеко не всегда выполняли те указания, которые давали тренеры, особенно сильно это проявлялось во второй половине сезона», — добавил собеседник агентства.