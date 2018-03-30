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15:00 (мск), источник: Р-Спорт

СБР: Отчеты тренеров Падина, Гросса и Коновалова выглядят не особо аргументированными

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Доклады о проделанной работе тренеров мужской сборной России по биатлону Андрея Падина и Рикко Гросса, а также старшего тренера женской команды Сергея Коновалова выглядят неаргументированными, заявил РИА Новости председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

Источник: РИА "Новости"

Тренерский совет СБР в пятницу признал неудовлетворительной работу тренеров женской и мужской сборных. По ходу этого сезона женская команда ни разу не поднялась на подиум на этапах Кубка мира, при этом Антон Шипулин и Максим Цветков выиграли по одному золоту. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.

«Главной задачей тренерского совета было понять, что в подготовке к олимпийскому сезону и в целом к олимпийскому четырехлетию было сделано не так. Наиболее четко и аргументировано изложил все Андрей Крючков, который вместе с Андреем Гербуловым отвечал за подготовку Антона Шипулина и Алексея Волкова», — заявил Барнашов.

«В меньшей степени понятны объяснения тренерского штаба мужской команды (под управлением Гросса и Падина) — почему их спортсмены по ходу сезона выступили намного ниже собственных возможностей. Основное заключение сводится к тому, что спортсмены стали меньше тренироваться. Они далеко не всегда выполняли те указания, которые давали тренеры, особенно сильно это проявлялось во второй половине сезона», — добавил собеседник агентства.

Также Барнашов поделился впечатлениями о докладах тренеров женской команды. «Из доклада старшего тренера женской сборной Сергея Коновалова не прозвучало никакого понимания. Несколько более аргументировано выступил второй тренер женской команды Николай Загурский, предоставивший сравнительные графики. По этим графикам, к сожалению, тоже прослеживается тенденция: в сравнении с предыдущим поколением биатлонисток, куда входили те же Ольга Медведцева, Ольга Зайцева, нынешние спортсменки стали работать чуть ли не вдвое меньше», — добавил он.

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