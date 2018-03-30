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14:50 (мск), источник: ТАСС

СБР создаст комиссию по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) создаст комиссию по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Президент СБР Александр Кравцов на прошлой неделе сообщил, что формирование нового тренерского штаба сборной пройдет на конкурсной основе.

«Состав комиссии будет утвержден 2 апреля на заседании тренерского совета СБР», — отметили в организации.

Заключительный, девятый этап Кубка мира нынешнего сезона прошел на прошлой неделе в Тюмени. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.

Мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую — Сергей Коновалов.

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