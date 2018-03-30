СБР создаст комиссию по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России

Президент СБР Александр Кравцов на прошлой неделе сообщил, что формирование нового тренерского штаба сборной пройдет на конкурсной основе.
«Состав комиссии будет утвержден 2 апреля на заседании тренерского совета СБР», — отметили в организации.
Заключительный, девятый этап Кубка мира нынешнего сезона прошел на прошлой неделе в Тюмени. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.
Мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую — Сергей Коновалов.