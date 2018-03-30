Что помогло Логинову стать чемпионом России

Источник: РИА "Новости"

Александр Логинов, представляющий Тюменскую область, стал чемпионом России в индивидуальной гонке, опередив на 1,3 секунды Евгения Гараничева.

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Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский прокомментировал успех своей команды.

«К сожалению, полностью со стрельбой не удалось справиться ни Александру, допустившему три промаха, ни Евгению, не закрывшему две мишени, — приводит «Тюменская арена» слова Кугаевского. — Но в таких условиях и другие опытные и титулованные биатлонисты тоже допускали ошибки на огневых рубежах.

И на первый план вышли скоростные качества. А в этом компоненте оба наших спортсмена готовы хорошо. На финале Кубка мира в Тюмени Логинов ходом вообще попадал в тройку лидеров, а Гараничев стабильно держался в топ-15.