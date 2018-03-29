Домрачева: Здорово, что наш труд ценится

«Всегда приятно, что такие церемонии происходят. Конечно, это здорово, что труд, который мы проделываем в течение сезона, ценится. Для нас это очень важно, — сказала спортсменка. — Сегодня я еще все равно не до конца осознаю всю значимость этих наград и высоких званий. Всю их ценность я умом понимаю, но, наверное, прочувствую все-таки еще с течением лет, с возрастом, уже когда буду старенькой бабушкой рассказывать внукам о своих достижениях».
Дарья Домрачева отметила, что биатлонный сезон закончился буквально несколько дней назад и, конечно, присутствует усталость, накопившаяся за долгие этапы, однако настроение в день вручения госнаград у нее праздничное.
Как сообщалось, за высокое профессиональное мастерство и выдающиеся спортивные достижения Дарье Домрачевой вручен орден «За личное мужество». Аналогичной награды, а также почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» удостоены олимпийские чемпионки Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Надежда Скардино.