Акимова не выступит на чемпионате России

Источник: ТАСС

Чемпионат России стартовал в Ханты-Мансийске 29 марта и продлится до 4 апреля.

«Акимовой не будет на чемпионате России, она не смогла набрать оптимальную форму после болезни», — сообщили в СБР.

Акимова после выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане заболела и пропустила этапы Кубка мира в финском Контиолахти, норвежском Холменколлене и Тюмени.