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02:10 (мск), источник: Газета.Ру

Миллионы и Корея: стартует чемпионат России по биатлону

29 марта в Ханты-Мансийске стартует чемпионат России по биатлону. Главной особенностью турнира станут его космические призовые — победитель каждой гонки будет получать по 4 млн рублей. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящих соревнованиях.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские чемпионы против молодого поколения

В России сложно найти более биатлонное место, чем Ханты-Мансийск. Столица Югры уже дважды принимала чемпионат мира. Также же здесь долгое время проводился заключительный этап Кубка мира, где разыгрывались награды по итогам сезона.

На этот раз финал Кубка мира прошел в Тюмени, а Ханты-Мансийску достался Кубок IBU, где российские биатлонисты выступили блестяще. Алексей Слепов и Александр Логинов выиграли спринт и гонку преследования, Ирина Услугина победила в пасьюте, а в рамках суперспринта бронзовые медали завоевали Василий Томшин и Тамара Воронина.

Теперь — после двухнедельной передышки — Ханты-Мансийск принимает чемпионат страны, где определяются победители общего рейтинга сезона и обладатели Кубка России.

С 2014 года званием лучшего биатлониста страны безоговорочно владеет Антон Шипулин. В этом году шансы отобрать титул появились у Александра Логинова, который может обойти лидера сборной команды страны в случае побед во всех гонках. За третье место поборются чемпионы мира Антон Бабиков и Максим Цветков.

У женщин победу обеспечила себе Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место на отчетном турнире разыграют Дарья Виролайнен, Ульяны Кайшевой и Ирины Услугиной.

Одной из главных интриг чемпионата России являются выступления молодых спортсменов. Сможет ли кто-то из неизвестных широкой публике атлетов навязать борьбу признанными лидерам? Так, пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) называет в числе возможных возмутителей спокойствия 23-летнего красноярца Александра Дедюхина и 21-летнего Никиту Поршнева из Ханты-Мансийска.

«Несколько молодых спортсменов уже заявили о себе на протяжении сезона и готовы еще раз обосновать свое место в национальной команде. Особняком среди них стоит Поршнев. Фактурный экс-юниор стал чемпионом России в суперпреследовании, а также выиграл спринт на этапе Кубка в Ижевске. Отличается стабильностью на протяжении сезона и Дедюхин», — рассказывают об успехах молодых россиян на сайте организации.

Среди «темных лошадок» у женщин значатся выигравшая Кубок России 23-летняя Анастасия Морозова из Ханты-Мансийска и ее сверстница мурманчанка Анастасия Егорова, которая уже успела стать призером одного из этапов кубка IBU.

Миллионы на кону

Нынешний чемпионат России будет уникальным турниром. Все дело в том, что победители и призеры соревнований получат призовые, которые сопоставимы с теми, что были на прошедших Олимпийских играх.

За золотую медаль спортсмен заработает 4 млн рублей; за серебро и бронзу — по 2,5 и 1,7 соответственно. С учетом того, что мужчины и женщины проведут сразу по пять гонок, поправить свое финансовое положение можно будет неплохо.

Такая щедрость связана с тем, что большая часть российской сборной не была допущена к проходившей в Корее Олимпиаде, а государство объявило эти старты альтернативными.

«Смогут ли Альтернативные игры компенсировать Олимпиаду? Я не хочу на этот вопрос даже отвечать, потому что даже не думаю на эту тему.

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Какая компенсация? Спортсмен, он тренируется, он должен соревноваться и показывать результаты. Команда не поехала на Олимпийские игры, не выступала, а здесь Чемпионат России, — заявил старший тренер резервной национальной команды Александр Касперович.

«По итогам выступлений здесь и в сезоне, я думаю, будет комплектоваться команда на подготовку к следующей Олимпиаде. Поэтому здесь цель у спортсменов и тренеров — показать наивысший результат, особенно молодым спортсменам, которым нужно попадать в команду, доказывать, что они ни чем не слабее», — цитирует специалиста ТАСС.

Отличный шанс заработать будет и у спортсменов из Южной Кореи — Анны Фролиной, Екатерины Аввакумовой и Тимофея Лапшина, которые несколько лет назад отказались от российского спортивного гражданства и стали выступать за сборную азиатской страны.

Чемпионат России стартует 29 марта с индивидиуальных гонок. В 10.15 по московскому времени на старт выйдет женщины. Кореянка Аввакумова получила третий стартовый номер, Виролайнен уйдет в гонку 16-й, Ирина Старых 23-й, Кайшева — 26-й, Ольга Подчуфарова — 31-й, Егорова — 51-й, Светлана Миронова — 52-й, Виктория Сливко — 56-й, Услугина — 61-й, Юрлова-Перхт — 65-й, Морозова — 67-й.

В мужской индивидуальной гонке, которая начнется в 13.15, представителей Южной Кореи не будет. По словам наставников азиатской сборной, Лапшин планирует принять участие в спринте и гонке преследования.

Евгений Гараничев стартует 20-м, Логинов — 27-м, Дедюхин — 30-м, Алексей Волков — 35-м, Бабиков — 45, Поршнев — 60-м, Шипулин — 64-м, Матвей Елисеев — 71-м, Цветков — 76-м, Дмитрий Малышко — 80-м.

Кто возглавит российский биатлон?

После чемпионата страны российский биатлон ждет еще одно крупное событие. 18 мая в Тюмени состоится отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой выберут нового главу организации.

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На сегодня кандидатов двое — трехкратный чемпион мира 49-летний Виктор Майгуров и четырехкратный олимпийский чемпион 52-летний Владимир Драчев. Нынешний президент организации Александр Кравцов переизбираться не планирует.

«Я много лет в этом деле, отождествляю себя с биатлоном. Не хочу критиковать своих предшественников и не буду говорить о том, что они работали плохо, это не в моем стиле. Но результаты нашей команды оставляют желать лучшего», — заявил о своем выдвижении Майгуров.

«Отсутствие систематических успехов на крупных международных соревнованиях: чемпионатах мира, Олимпийских играх, по факту, прикрывается отдельными победами на соревнованиях уровнями ниже, и достигнутыми на основе, исключительно, патриотических и морально-волевых качеств наших спортсменов, и не благодаря, а вопреки обстоятельствам», — в свою очередь говорит в предвыбороном сообщении Драчев.

Расписание чемпионата России по биатлону

29 марта, четверг
10:15 мск — индивидуальная гонка, женщины.
13:15 мск — индивидуальная гонка, мужчины.

31 марта, суббота
10:15 мск — спринт, женщины.
13.15 мск — Спринт, мужчины.

1 апреля, воскресенье
10:15 мск — гонка преследования, женщины.
12:15 мск — гонка преследования, мужчины.

3 апреля, вторник
12:15 мск — эстафета, женщины.
14:45 мск — масс-старт, мужчины.

4 апреля, среда
15:30 мск — масс-старт, женщины
17:15 мск — эстафета, мужчины.

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