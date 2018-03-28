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Тренер Бутье покинул сборную Франции по биатлону
Старший тренер мужской сборной Франции Стефан Бутье объявил о своём уходе из команды.
Старший тренер мужской сборной Франции Стефан Бутье объявил о своём уходе из команды.
«Я прекращаю работу и в следующем сезоне не буду тренировать мужскую сборную. Я проработал 11 сезонов, три Олимпиады, настало время двигаться дальше», — приводит слова Бутье L’Equipe.
Бутье работал с Мартеном Фуркадом после его прихода в сборную — с 2008 года. До этого он тренировал биатлонистов в Преманоне.
Пока неизвестно, кто заменит специалиста. Также хочет уйти из сборной тренер по стрельбе Франк Бадьё, однако он в ближайший сезон собирается помочь своему преемнику.