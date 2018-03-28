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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Цветков и Бабиков выступят на чемпионате мира среди военнослужащих

Российский биатлонист Максим Цветков примет участие в чемпионате мира среди военнослужащих, который пройдёт в Пиллерзеетале (Австрия) с 4 по 7 апреля.

Источник: РИА "Новости"

На соревнованиях будут разыграны медали в биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах, также пройдут лыжные соревнования среди паралимпийцев. Турнир пройдёт на стадионах в Хохфильцене и Фибербрунне.

В биатлоне выступят Максим Цветков (Россия), Эрик Лессер, Франциска Хильдебранд, Надин Хорхлер, Денис Херман (все — Германия), Доминик Ландертингер, Симон Эдер (оба — Австрия), Андрей Расторгуев (Австрия), Бенджамин Вегер, Марио Дольдер (Швейцария), сообщает SMPR.

Ранее российские биатлонисты Антон Бабиков и Пётр Пащенко также сообщали о намерении принять участие в чемпионате мира среди военнослужащих, передаёт «Тюменская линия».

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