Минус один талант. Кто ответит за Подчуфарову?
Одна из самых многообещающих российских биатлонисток Ольга Подчуфарова пропустит, как минимум, еще один сезон
Одна из самых многообещающих российских биатлонисток Ольга Подчуфарова пропустит, как минимум, еще один сезон
Иногда возникает ощущение, что спортсмены в нашей биатлонной сборной последних лет, словно подопытные кролики. Да и вся команда —
Понять спортсменку несложно. Еще три года назад она была полна надежд и входила в число потенциальных звезд не российского, а мирового биатлона. Сезон-2015/16 для 23-летней на тот момент москвички мог стать трамплином в элиту. Помню, как накануне его старта Ольга рассказывала о важности биатлона в ее жизни, о том, что для реализации своих целей в нем она, не задумываясь, готова отбросить на второй план абсолютно все. Глаза девушки горели. На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене Подчуфарова после седьмого места в преследовании негодовала: «Меня мотивирует, что немок, которые сегодня победили, еще
Уже на следующем этапе в Поклюке пришел первый подиум — бронза в
РОКОВОЙ ЭТАП
Антерсельва — это самый высокогорный этап в календаре. Каждый специалист, даже не обязательно высокого уровня, знает, сколь осторожной и выверенной должна быть подготовка в горах. Одно неверное действие — и спортсмен попадает в функциональную яму.
Подчуфарова отдалась в том спринте без остатка. Больше того, уже к нему она подошла сильно измотанной.
— Еще в январе я понимала, что
Почему никто из тренерского штаба, возглавляемого Сергеем Коноваловым, ни хваленная
Последствия этого ощущаются до сих пор. А люди, которые все прохлопали, спокойно продолжают работать в сборной по сей день.
ВЕРНЕТСЯ ЛИ ОНА?
— Из этого состояния я выхожу с трудом, — делилась Подчуфарова. — Есть физиологические процессы, повлиять на которые невозможно.
Но даже сама она на тот момент вряд ли представляла, насколько тяжелая ситуация. Сезон-2016/17 у Ольги не получился. Даже несмотря на бронзовую медаль чемпионата мира, завоеванную в смешанной эстафете. Тот спортивный год она завершила досрочно. Потом были мучительные мысли о завершении карьеры. Но спортсменка решила не сдаваться. С помощью Екатерины
Увы, ощутимого прогресса в олимпийском сезоне так и не наметилось. Ольга выступила лишь на двух этапах Кубка мира, после чего объявила: «Выступать в таких кондициях не вижу смысла. Беру паузу».
С тех пор ничего о ней слышно не было. Пока на днях она не сообщила, что пропустит следующий сезон. А дальше — будет видно.
ОТНОШЕНИЯ
Самое грустное, что проблемы Подчуфаровой — это сейчас только ее собственная забота. Ее и близких ей людей. Специалисты, чья работа привела к такому исходу, едва ли испытывают
Я много раз видел, как спортсмен сразу после старта, даже рядового, первым делом звонит своему тренеру, который по
С Подчуфаровой с момента ее отъезда из сборной связывался только Михаил Девятьяров, который в команде работает лишь первый сезон и к ошибкам прошлого отношения не имеет. А помните, какой контакт был у тренерского штаба на Олимпиаде с Татьяной Акимовой? Под конец Игр спортсменка призналась, что ей никто не звонил и не писал. Сказала, что контакта со специалистами в этом сезоне не получилось. Так они на нее еще и обиделись.
— В защиту Тани Акимовой хочу сказать, что в команде все обстоит именно так, как она говорила, — заступилась в прямом эфире на своей странице в Инстаграме Подчуфарова. — Ответа от тренеров сборной вообще никакого нет. Я думаю, взаимодействие
Не в моей компетенции рассуждать на темы смены тренеров, но то, что было в этом сезоне, лично меня не устраивало. Главное, даже относительно тренерского профессионализма, — это человеческие качества, но в этом году мы этого не наблюдали. Как такового контакта с тренерским штабом у меня не было. После того, как я уехала из команды в декабре, я общалась только с Девятьяровым, а больше — ни с кем. Это немного дико, ведь с тем же Коноваловым мы проработали три года вместе, но от него я ничего вообще не слышала.
Для меня всегда в приоритете человеческое отношение к спортсмену со стороны тренеров. В команде Норицына это было, а в нынешней — нет.