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16:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минус один талант. Кто ответит за Подчуфарову?

Одна из самых многообещающих российских биатлонисток Ольга Подчуфарова пропустит, как минимум, еще один сезон из-за ошибки тренеров.

Источник: Спорт-Экспресс

Иногда возникает ощущение, что спортсмены в нашей биатлонной сборной последних лет, словно подопытные кролики. Да и вся команда — какой-то эксперимент. Пробуется то одно, то другое, прямо противоположное первому, по кругу чередуются даже тренеры. Как выразилась пару месяцев назад Ольга Подчуфарова: «Не ищите здесь никакой логики. Ее нет».

Понять спортсменку несложно. Еще три года назад она была полна надежд и входила в число потенциальных звезд не российского, а мирового биатлона. Сезон-2015/16 для 23-летней на тот момент москвички мог стать трамплином в элиту. Помню, как накануне его старта Ольга рассказывала о важности биатлона в ее жизни, о том, что для реализации своих целей в нем она, не задумываясь, готова отбросить на второй план абсолютно все. Глаза девушки горели. На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене Подчуфарова после седьмого места в преследовании негодовала: «Меня мотивирует, что немок, которые сегодня победили, еще каких-то два года назад я обгоняла по юниорам. Сделаю все, чтобы повторить это».

Уже на следующем этапе в Поклюке пришел первый подиум — бронза в масс-старте. Потом были неплохие выступления в Рупольдинге и, наконец, долгожданная победа. Ольга победила — сейчас даже мысль о подобных достижениях в голове не укладывается — в спринте. Кто тогда мог подумать, что тот этап в Антерсельве мог стоить россиянке, как минимум, нескольких лет карьеры? А, может, и всей…

РОКОВОЙ ЭТАП

Антерсельва — это самый высокогорный этап в календаре. Каждый специалист, даже не обязательно высокого уровня, знает, сколь осторожной и выверенной должна быть подготовка в горах. Одно неверное действие — и спортсмен попадает в функциональную яму.

Подчуфарова отдалась в том спринте без остатка. Больше того, уже к нему она подошла сильно измотанной.

— Еще в январе я понимала, что вот-вот наступит критический момент, — вспоминала спортсменка. — Январь вообще получился тяжелым: я бегала из последних сил, не пропуская ни одной гонки, спала всего по два-три часа в сутки, не могла есть. То есть сама понимала, что все это — не очень хорошие признаки. Спринт в Антерсельве был 17-й гонкой подряд и этот этап стал, видимо, последней каплей: восстановиться к гонке преследования мне толком не удалось, а эстафета и вовсе далась неимоверным напряжением.

Почему никто из тренерского штаба, возглавляемого Сергеем Коноваловым, ни хваленная комплексно-научная группа не отследили это? Не заметили слона, охотясь за мышами. Вместо отдыха, который организму спортсменки в тот момент был необходим, Ольгу отправили на этапы в Северную Америку. Акклиматизация, разница во времени и порция нагрузок окончательно добили Подчуфарову. Как годом позже мне рассказывал один из руководителей Союза биатлонистов России (СБР), у спортисменки в тот момент случился гормональный сбой.

Последствия этого ощущаются до сих пор. А люди, которые все прохлопали, спокойно продолжают работать в сборной по сей день.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ОНА?

— Из этого состояния я выхожу с трудом, — делилась Подчуфарова. — Есть физиологические процессы, повлиять на которые невозможно.

Но даже сама она на тот момент вряд ли представляла, насколько тяжелая ситуация. Сезон-2016/17 у Ольги не получился. Даже несмотря на бронзовую медаль чемпионата мира, завоеванную в смешанной эстафете. Тот спортивный год она завершила досрочно. Потом были мучительные мысли о завершении карьеры. Но спортсменка решила не сдаваться. С помощью Екатерины Юрловой-Перхт и ее мужа нашла специалиста в Австрии, потратила практически все личные сбережения на многомесячное лечение.

Увы, ощутимого прогресса в олимпийском сезоне так и не наметилось. Ольга выступила лишь на двух этапах Кубка мира, после чего объявила: «Выступать в таких кондициях не вижу смысла. Беру паузу».

С тех пор ничего о ней слышно не было. Пока на днях она не сообщила, что пропустит следующий сезон. А дальше — будет видно.

ОТНОШЕНИЯ

Самое грустное, что проблемы Подчуфаровой — это сейчас только ее собственная забота. Ее и близких ей людей. Специалисты, чья работа привела к такому исходу, едва ли испытывают какое-то чувство вины. У них сейчас другие заботы, новые спортсмены. А случившееся с Ольгой можно воспринимать, как неудачный эксперимент.

Я много раз видел, как спортсмен сразу после старта, даже рядового, первым делом звонит своему тренеру, который по каким-либо причинам не смог присутствовать на спортивной арене. Мама, девушка — это потом. Я уж не говорю про какие-то сложные ситуации.

С Подчуфаровой с момента ее отъезда из сборной связывался только Михаил Девятьяров, который в команде работает лишь первый сезон и к ошибкам прошлого отношения не имеет. А помните, какой контакт был у тренерского штаба на Олимпиаде с Татьяной Акимовой? Под конец Игр спортсменка призналась, что ей никто не звонил и не писал. Сказала, что контакта со специалистами в этом сезоне не получилось. Так они на нее еще и обиделись.

— В защиту Тани Акимовой хочу сказать, что в команде все обстоит именно так, как она говорила, — заступилась в прямом эфире на своей странице в Инстаграме Подчуфарова. — Ответа от тренеров сборной вообще никакого нет. Я думаю, взаимодействие спортсмен-тренер должно быть не таким, каким оно было в нашей команде в этом году. Поддерживаю Акимову в каждом ее высказывании.

Не в моей компетенции рассуждать на темы смены тренеров, но то, что было в этом сезоне, лично меня не устраивало. Главное, даже относительно тренерского профессионализма, — это человеческие качества, но в этом году мы этого не наблюдали. Как такового контакта с тренерским штабом у меня не было. После того, как я уехала из команды в декабре, я общалась только с Девятьяровым, а больше — ни с кем. Это немного дико, ведь с тем же Коноваловым мы проработали три года вместе, но от него я ничего вообще не слышала.

Для меня всегда в приоритете человеческое отношение к спортсмену со стороны тренеров. В команде Норицына это было, а в нынешней — нет.

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