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16:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: Резцова в очередной раз несёт пьяный бред

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов ответил на критику трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Источник: РИА "Новости"

«Тут я слышал интервью с Анфисой Резцовой, которая в очередной раз несёт пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками — ты не могла произнести ни слова.

Анфиса, ты была в нормальном возрасте президентом федерации биатлона Московской области и никаких результатов не достигла. Если бы ты училась у стариков, то была бы и президентом подмосковной федерации, и членом правления СБР, а может быть, и президентом СБР.

Ты критиковала и старых тренеров, и молодых. Если тебе хватает грамотности, возьми и скажи, что именно тебе надо менять, кого на кого. Предложи свою программу. А насчёт нашёптывания на ухо задай этот вопрос Мелихову и Барнашову. Я к подготовке команды отношения не имел, — написал Тихонов в блоге на своём официальном сайте.

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