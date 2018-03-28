Тихонов: Резцова в очередной раз несёт пьяный бред

Источник: РИА "Новости"

«Тут я слышал интервью с Анфисой Резцовой, которая в очередной раз несёт пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками — ты не могла произнести ни слова.

Анфиса, ты была в нормальном возрасте президентом федерации биатлона Московской области и никаких результатов не достигла. Если бы ты училась у стариков, то была бы и президентом подмосковной федерации, и членом правления СБР, а может быть, и президентом СБР.