Тихонов: Резцова в очередной раз несёт пьяный бред
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов ответил на критику трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов ответил на критику трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
«Тут я слышал интервью с Анфисой Резцовой, которая в очередной раз несёт пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками — ты не могла произнести ни слова.
Анфиса, ты была в нормальном возрасте президентом федерации биатлона Московской области и никаких результатов не достигла. Если бы ты училась у стариков, то была бы и президентом подмосковной федерации, и членом правления СБР, а может быть, и президентом СБР.
Ты критиковала и старых тренеров, и молодых. Если тебе хватает грамотности, возьми и скажи, что именно тебе надо менять, кого на кого. Предложи свою программу. А насчёт нашёптывания на ухо задай этот вопрос Мелихову и Барнашову. Я к подготовке команды отношения не имел, — написал Тихонов в блоге на своём официальном сайте.