Подайте, сколько можете. Зачем нужен этот фарс — Альтернативные игры
В каждой гонке чемпионата России по биатлону будет разыграно 8 млн рублей. Ещё раз — 8 миллионов. Так вот ты какой — главный старт сезона.
В каждой гонке чемпионата России по биатлону будет разыграно 8 млн рублей. Ещё раз — 8 миллионов. Так вот ты какой — главный старт сезона.
Кубок мира — ерунда. Чемпионат России — сила
Если вы думали, что биатлонный сезон уже закончился, то ошибались. На этой неделе стартует чемпионат России, который может стать главным стартом в году для наших биатлонистов. Почему? Всё очень просто. Он будет проходить в рамках Альтернативных игр. Наше правительство вместе с Министерством спорта решило, что негоже спортсменам, которых не допустили на Олимпиаду в Пхёнчхан, оставаться без дела и без денег. За победу на чемпионате России по биатлону спортсмены получат 4 млн рублей, за второе место — 2,5 млн, за третье — 1,7 млн.
Если взять все старты на национальном первенстве, то общий призовой фонд будет приближаться к сотне миллионов рублей. Ради такого можно и напрячься разок в сезоне, не правда ли? Проблема в том, что изначально эти Альтернативные игры делались для тех, кого МОК не допустил на Олимпиаду, но которые проходили туда по спортивным показателям. А получается, что любой, кто выиграет чемпионат России, получит 4 млн. Или мы
Что скрывают от нас?
Вы вряд ли знаете, но большая часть Альтернативных игр уже прошла. Уже состоялись соревнования по бобслею, конькобежному спорту и лыжным гонкам. Руководители федераций заявляют, что никто ни от кого намеренно не скрывал то, как проходили эти турниры, но и привлечь хоть
Дальше ещё интереснее. Скиатлон на Кубке России выиграла Полина Кальсина, в прошлом году отстранённая Еленой Вяльбе от сборной. Дело было на чемпионате мира, где тренерский штаб определил, что в эстафете на одном из этапов должна была бежать Мария Гущина. Но незадолго до старта сама Мария позвонила Вяльбе и заявила, что не может бежать
Но тот же Устюгов в паре Легковым потом выиграли командный спринт, за который призовых денег не полагалось. Что этим пытались сказать лидеры сборной? Александр Панжинский, участвовавший в спринте на Олимпиаде, потом приехал на Кубок России и занял там второе место. Альтернативные игры задумывались специально для тех, кто не принимал участия в соревнованиях в Южной Корее. Как быть с Панжинским теперь? Ответа на этот вопрос не знает даже
Кто выиграет деньги на квартиру в биатлоне?
Вернёмся к биатлону, где нам только предстоит лицезреть неожиданные результаты. В том, что они случатся, нет практически никаких сомнений. Большинство лидеров сборной России настолько выхолощены сезоном, что могут и не собраться на «главный» старт года в
Всё это значит только одно — за большие деньги есть шанс сражаться у тех, кто весь сезон провёл на соревнованиях национального уровня. Так какая тогда польза от этих Игр применительно к отстранённым от Олимпиады спортсменам? Как финансово это поможет тому же Шипулину? Почему бы просто было не сделать как в 2016 году, после Олимпиады в Рио, где всем недопущенным просто дали деньги. Это, может быть, было спорное решение, но хотя бы честное.
Скажем, в индивидуальной гонке в 2015 году третье место заняла Лейсан Бикташева, в суперспринте выиграл Александр Чернышов, в
Расписание чемпионата России по биатлону — 2018
29 марта
10:15. Индивидуальная гонка, женщины.
13:15. Индивидуальная гонка, мужчины.
31 марта
10:15. Спринт, женщины.
13:15, Спринт, мужчины.
1 апреля
10:15. Гонка преследования, женщины.
12:15. Гонка преследования, женщины.
3 апреля
12:15. Эстафета, женщины.
14:45.
4 апреля
15:30.
17:15. Эстафета, мужчины.