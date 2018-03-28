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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Брынзак: Не вижу Пидгрушную и Валю Семеренко в команде Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвёл итоги минувшего сезона, а также рассказал о своём взгляде на формирование команды для подготовки к следующему сезону.

Источник: РИА "Новости"

«Сезон получился таким, каким получился. Не очень хорошим. Теперь эксперты должны спокойно разобраться и с новыми силами сформировать команду на следующий олимпийский цикл, чтобы двигаться вперёд.

Юлия Джима не говорила мне, что решила закончить карьеру. Она думает, что делать дальше. Я считаю, что ей не стоит сейчас заканчивать. И возраст, и ситуация в мировом биатлоне позволяют ей быть одним из лидеров. Надеюсь, она примет правильное решение. Вита Семеренко хочет ещё год-два побегать. Про Валю не знаю. Мы будем формировать новую молодую команду, потому что мы все понимаем, что ни Валя, ни Вита до Пекина выступать не будут. При этом они могут тренироваться и готовиться самостоятельно, никаких проблем, мы поможем. Но пришло время для смены поколений, поэтому будем омолаживать команду. Я не вижу Елену Пидгрушную и Валю Семеренко в новой команде. У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодёжь. Думаю, им лучше будет тренироваться индивидуально — по своим планам, со своими тренерами, а мы будем помогать.

Неприятно, что мы из-за пропуска этапа в Тюмени подарили соперникам шансы выставлять больше спортсменок на гонки Кубка мира. Это для нас дополнительная конкуренция. Будем стараться вернуть квоту в следующем сезоне», — приводит слова Брынзака UA: БIATLON.

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