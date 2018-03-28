Брынзак: Не вижу Пидгрушную и Валю Семеренко в команде Украины
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвёл итоги минувшего сезона, а также рассказал о своём взгляде на формирование команды для подготовки к следующему сезону.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвёл итоги минувшего сезона, а также рассказал о своём взгляде на формирование команды для подготовки к следующему сезону.
«Сезон получился таким, каким получился. Не очень хорошим. Теперь эксперты должны спокойно разобраться и с новыми силами сформировать команду на следующий олимпийский цикл, чтобы двигаться вперёд.
Юлия Джима не говорила мне, что решила закончить карьеру. Она думает, что делать дальше. Я считаю, что ей не стоит сейчас заканчивать. И возраст, и ситуация в мировом биатлоне позволяют ей быть одним из лидеров. Надеюсь, она примет правильное решение. Вита Семеренко хочет ещё
Неприятно, что мы