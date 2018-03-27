Подчуфарова: В нынешней сборной России нет человеческого отношения к спортсменам
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, объявившая о намерении пропустить следующий сезон, рассказала о недопонимании в общении с тренерами.
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, объявившая о намерении пропустить следующий сезон, рассказала о недопонимании в общении с тренерами.
«Хочется, чтобы тренеры брали на себя ответственность за то, что происходит в команде, чтобы был
Не в моей компетенции рассуждать, нужно ли менять тренеров. Но то, что было в этом сезоне, лично меня не устраивало. Главное, даже относительно тренерского профессионализма, — это человеческие качества, но в этом году мы этого не наблюдали. Как такового контакта с тренерским штабом у меня не было. После того, как я уехала из команды в декабре, я общалась только с Девятьяровым, а больше — ни с кем. Это немного дико, ведь с тем же Коноваловым мы проработали три года вместе, но от него я ничего вообще не слышала. Для меня всегда в приоритете человеческое отношение к спортсмену со стороны тренеров. В команде Норицына это было, а в нынешней — нет», — сказала Подчуфарова во время прямого эфира в сети «Инстаграм».