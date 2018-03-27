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23:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Подчуфарова: В нынешней сборной России нет человеческого отношения к спортсменам

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, объявившая о намерении пропустить следующий сезон, рассказала о недопонимании в общении с тренерами.

«Хочется, чтобы тренеры брали на себя ответственность за то, что происходит в команде, чтобы был какой-то ответ со стороны официальных лиц. Когда я сама предлагаю взять на себя ответственность и сделать так, как считаю нужным, то мне в ответ говорят, что так нельзя, что надо делать только то, что мне скажут. Не знаю, как на это реагировать. В защиту Тани Акимовой хочу сказать, что в команде всё обстоит именно так, как она говорила. Обратной связи от тренеров сборной вообще нет. Я думаю, взаимодействие спортсмен — тренер должно быть не таким, каким оно было в нашей команде в этом году. Поддерживаю Акимову в каждом её высказывании.

Не в моей компетенции рассуждать, нужно ли менять тренеров. Но то, что было в этом сезоне, лично меня не устраивало. Главное, даже относительно тренерского профессионализма, — это человеческие качества, но в этом году мы этого не наблюдали. Как такового контакта с тренерским штабом у меня не было. После того, как я уехала из команды в декабре, я общалась только с Девятьяровым, а больше — ни с кем. Это немного дико, ведь с тем же Коноваловым мы проработали три года вместе, но от него я ничего вообще не слышала. Для меня всегда в приоритете человеческое отношение к спортсмену со стороны тренеров. В команде Норицына это было, а в нынешней — нет», — сказала Подчуфарова во время прямого эфира в сети «Инстаграм».

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