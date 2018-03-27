Подчуфарова ушла из биатлона. Что пошло не так?
Россиянка Ольга Подчуфарова объявила о приостановке карьеры.
Россиянка Ольга Подчуфарова объявила о приостановке карьеры.
Ольга Подчуфарова заявила, что собирается взять паузу в карьере и точно пропустит следующий сезон. При этом 25-летняя биатлонистка подтвердила, что примет участие в чемпионате России, который на этой неделе стартует в
«Дела не очень. Хорошо и плохо. Стараюсь наслаждаться последними гонками, по сути единственными в этом сезоне. Надеюсь, что побегу всю программу. На следующий сезон вы меня не увидите 100 процентов. В силу своей готовности, не очень хорошей
Впервые о Подчуфаровой заговорили в сезоне-2012/13, когда она выиграла три медали на юношеском чемпионате мира — стала второй в спринте, взяла золото в преследовании и бронзу в эстафете в категории до 21 года (у мужчин на том турнире награды выигрывали Йоханнес Бе, Александр Логинов и Максим Цветков; в категории до 19 лет все золото взяла Ульяна Кайшева — три в личных гонках и одно в эстафете). Вместе с Подчуфаровой, кстати, соревновалась немка Лаура Дальмайер, бывшая тогда основной соперницей россиянки.
Общественность потребовала включить восходящую звезду в состав первой сборной, и тогдашний ее тренер Вольфганг Пихлер голосу народа внял — Подчуфарова выступила на предолимпийской неделе в Сочи и этапе в
Но уже на следующий год твердо закрепилась в первой сборной.
НИ ГОДА БЕЗ ПРОБЛЕМ
Правда, ни одного полного сезона — чтобы от звонка до звонка — россиянка так и не провела. Ее проблемы со здоровьем — главным образом, то, как она переносила нагрузки — постоянно являлись темой для обсуждения как болельщиками, так и специалистами. Причем
В Кубке мира-2014/15 Подчуфаровой не было на этапах в Оберхофе, Рупольдинге и Антерсельве. В сезоне-2015/16 проблемы начались на стартах в Кэнморе и
«По согласованию с тренерским штабом я решила взять паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем. На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись. Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное. Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях», — такое заявление Подчуфаровой было опубликовано на официальном сайте СБР 11 декабря.
Правда, 12 марта личный тренер спортсменки Юрий Лелин сообщил, что та намерена выступить на чемпионате России. «Ольга выступит на чемпионате России в
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Что будет дальше и вернется ли Подчуфарова в спорт? Однозначного ответа нет, и, вероятно, не знает этого, включая саму спортсменку. И ее сегодняшнее заявление тому подтверждение: «На следующий сезон вы меня не увидите 100 процентов». Про более отдаленное будущее она не говорит. Что логично — если речь идет о здоровье, загадывать бессмысленно.
Примеры успешных возвращений есть — например, Дарья Домрачева пропустила сезон, лечась от мононуклеоза, потом рожала ребенка, но это не помешало ей в этом году выиграть олимпийское золото и шесть гонок на этапах Кубка мира.
Главное, чтобы позволяли физические возможности. И было желание выступать. Но последнее, судя по всему, у Подчуфаровой не пропало.
ДМИТРИЙ ГИРИН