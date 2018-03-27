Подчуфарова ушла из биатлона. Что пошло не так?

Источник: Спорт-Экспресс

Ольга Подчуфарова заявила, что собирается взять паузу в карьере и точно пропустит следующий сезон. При этом 25-летняя биатлонистка подтвердила, что примет участие в чемпионате России, который на этой неделе стартует в Ханты-Мансийске.

«Дела не очень. Хорошо и плохо. Стараюсь наслаждаться последними гонками, по сути единственными в этом сезоне. Надеюсь, что побегу всю программу. На следующий сезон вы меня не увидите 100 процентов. В силу своей готовности, не очень хорошей из-за проблем со здоровьем», — написала Подчуфарова на своей странице в сети Инстаграм.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BaEIqV_FnK4/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.50925925925926% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaEIqV_FnK4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?‍♂️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/olgapodchufarova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Olga Podchufarova</a> (@olgapodchufarova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-10T10:45:08+00:00">10 Окт 2017 в 3:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КОГДА-ТО ПОБЕЖДАЛА ДАЛЬМАЙЕР

Впервые о Подчуфаровой заговорили в сезоне-2012/13, когда она выиграла три медали на юношеском чемпионате мира — стала второй в спринте, взяла золото в преследовании и бронзу в эстафете в категории до 21 года (у мужчин на том турнире награды выигрывали Йоханнес Бе, Александр Логинов и Максим Цветков; в категории до 19 лет все золото взяла Ульяна Кайшева — три в личных гонках и одно в эстафете). Вместе с Подчуфаровой, кстати, соревновалась немка Лаура Дальмайер, бывшая тогда основной соперницей россиянки.

Общественность потребовала включить восходящую звезду в состав первой сборной, и тогдашний ее тренер Вольфганг Пихлер голосу народа внял — Подчуфарова выступила на предолимпийской неделе в Сочи и этапе в Ханты-Мансийске, где, кстати, дважды финишировала в топ-30.

Большую часть олимпийского сезона она вновь провела вне главной команды, но в Сочи ее все же взяли. На Играх Подчуфарова пробежала индивидуальную гонку, где заняла 49-е место.

Но уже на следующий год твердо закрепилась в первой сборной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgnwatBgJe3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgnwatBgJe3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мартевраль, перестань ?‍♀️❄️❄️❄️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/olgapodchufarova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Olga Podchufarova</a> (@olgapodchufarova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-22T09:54:19+00:00">22 Мар 2018 в 2:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НИ ГОДА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Правда, ни одного полного сезона — чтобы от звонка до звонка — россиянка так и не провела. Ее проблемы со здоровьем — главным образом, то, как она переносила нагрузки — постоянно являлись темой для обсуждения как болельщиками, так и специалистами. Причем какой-то конкретный диагноз так и не был озвучен.

В Кубке мира-2014/15 Подчуфаровой не было на этапах в Оберхофе, Рупольдинге и Антерсельве. В сезоне-2015/16 проблемы начались на стартах в Кэнморе и Преск-Айле, где она пропускала отдельные гонки. После чего Подчуфарова приехала на чемпионат мира в Холменколлен, заняла там в спринте 65-е место и досрочно завершила выступления. На следующий год она снова не бегала после чемпионата мира, полностью пропустив этапы в Пхенчхане, Контиолахти и Холменколлене.

А в этом сезоне все закончилось уже после декабрьского этапа в Хохфильцине.

«По согласованию с тренерским штабом я решила взять паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем. На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись. Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное. Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях», — такое заявление Подчуфаровой было опубликовано на официальном сайте СБР 11 декабря.

Правда, 12 марта личный тренер спортсменки Юрий Лелин сообщил, что та намерена выступить на чемпионате России. «Ольга выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Сейчас она за свой счет проводит сбор в Антерсельве, для подготовки к чемпионату страны она прибудет в Ханты-Мансийск 20 марта. Планируется, что она выступит во всей программе соревнований», — сказал он в интервью ТАСС.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bb4gfsJlsfk/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb4gfsJlsfk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@fischer_russia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/olgapodchufarova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Olga Podchufarova</a> (@olgapodchufarova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-24T15:25:18+00:00">24 Ноя 2017 в 7:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Что будет дальше и вернется ли Подчуфарова в спорт? Однозначного ответа нет, и, вероятно, не знает этого, включая саму спортсменку. И ее сегодняшнее заявление тому подтверждение: «На следующий сезон вы меня не увидите 100 процентов». Про более отдаленное будущее она не говорит. Что логично — если речь идет о здоровье, загадывать бессмысленно.

Примеры успешных возвращений есть — например, Дарья Домрачева пропустила сезон, лечась от мононуклеоза, потом рожала ребенка, но это не помешало ей в этом году выиграть олимпийское золото и шесть гонок на этапах Кубка мира.

Главное, чтобы позволяли физические возможности. И было желание выступать. Но последнее, судя по всему, у Подчуфаровой не пропало.