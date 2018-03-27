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18:15 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Подчуфарова намерена пропустить следующий сезон

ТАСС, 27 марта. Биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила, что скорее всего пропустит следующий сезон. Об этом российская спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Подчуфарова по согласованию с тренерами сборной решила приостановить соревновательную деятельность в начале декабря 2017 года. Причиной стали слабые результаты биатлонистки на первых двух этапах Кубка мира, где в личных гонках она ни разу не попала в число 30 сильнейших, и желание 25-летней спортсменки восстановить здоровье.

«Скорее всего не буду бежать в следующем сезоне, — сказала Подчуфарова. — Пауза назрела, я давно не отдыхала. Примерно полгода после чемпионата России не буду тренироваться в обычном режиме».

Ранее личный тренер спортсменки Юрий Лелин сообщил ТАСС, что Подчуфарова примет участие в чемпионате России, который пройдет с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске.

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