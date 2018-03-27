Ярошенко: Шипулин способен выиграть «Большой хрустальный глобус»
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко полагает, что российскому биатлонисту Антону Шипулину по силам выиграть Кубок мира.
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко полагает, что российскому биатлонисту Антону Шипулину по силам выиграть Кубок мира.
«Я не считаю, что Антон спел лебединую песню, и не понимаю спекуляций на тему того, что ему пора заканчивать карьеру. Он держится в числе главных лидеров Кубка мира. Второй, третий, второй, снова третий. Пора подняться на ступеньку выше. И взять «Большой хрустальный глобус». Антон способен на это.
Как мне кажется, последнее биатлонное четырёхлетие для нашей сборной слилось в один большой равномерный сезон. В этом году российские биатлонисты не хуже и не лучше, чем в предыдущие сезоны. Случались единичные подиумы на чемпионатах мира, но каждый всплеск кажется счастливым стечением обстоятельств. Хочется видеть сборную России конкурентоспособной.
Кто несёт ответственность за тренировочный процесс? Не президент СБР, а сам тренер. Я бы хотел, чтобы наставники перестали относиться к спортсменам как к работникам своего индивидуального предприятия: «Этого я тренировал — его возьму в команду. С этим не работал — он у меня бегать не будет».
Тренер сборной России должен быть беспристрастен. В состав должны проходить те, кто находится в наилучшей форме, — цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».