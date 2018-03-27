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11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Ярошенко: Шипулин способен выиграть «Большой хрустальный глобус»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко полагает, что российскому биатлонисту Антону Шипулину по силам выиграть Кубок мира.

Источник: РИА "Новости"

«Я не считаю, что Антон спел лебединую песню, и не понимаю спекуляций на тему того, что ему пора заканчивать карьеру. Он держится в числе главных лидеров Кубка мира. Второй, третий, второй, снова третий. Пора подняться на ступеньку выше. И взять «Большой хрустальный глобус». Антон способен на это.

Как мне кажется, последнее биатлонное четырёхлетие для нашей сборной слилось в один большой равномерный сезон. В этом году российские биатлонисты не хуже и не лучше, чем в предыдущие сезоны. Случались единичные подиумы на чемпионатах мира, но каждый всплеск кажется счастливым стечением обстоятельств. Хочется видеть сборную России конкурентоспособной.

Кто несёт ответственность за тренировочный процесс? Не президент СБР, а сам тренер. Я бы хотел, чтобы наставники перестали относиться к спортсменам как к работникам своего индивидуального предприятия: «Этого я тренировал — его возьму в команду. С этим не работал — он у меня бегать не будет».

Тренер сборной России должен быть беспристрастен. В состав должны проходить те, кто находится в наилучшей форме, — цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».

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