Ярошенко: Шипулин способен выиграть «Большой хрустальный глобус»

Источник: РИА "Новости"

«Я не считаю, что Антон спел лебединую песню, и не понимаю спекуляций на тему того, что ему пора заканчивать карьеру. Он держится в числе главных лидеров Кубка мира. Второй, третий, второй, снова третий. Пора подняться на ступеньку выше. И взять «Большой хрустальный глобус». Антон способен на это.

Как мне кажется, последнее биатлонное четырёхлетие для нашей сборной слилось в один большой равномерный сезон. В этом году российские биатлонисты не хуже и не лучше, чем в предыдущие сезоны. Случались единичные подиумы на чемпионатах мира, но каждый всплеск кажется счастливым стечением обстоятельств. Хочется видеть сборную России конкурентоспособной.

Кто несёт ответственность за тренировочный процесс? Не президент СБР, а сам тренер. Я бы хотел, чтобы наставники перестали относиться к спортсменам как к работникам своего индивидуального предприятия: «Этого я тренировал — его возьму в команду. С этим не работал — он у меня бегать не будет».