Идеальный и неповторимый? Каким был этап Кубка мира в Тюмени

Источник: Спорт-Экспресс

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Своего этапа Кубка мира в Тюмени ждали семь лет — с марта 2011-го, когда в нескольких десятках километров от города открылся современный спорткомплекс «Жемчужина Сибири». Все эти годы он продолжал совершенствоваться. Здесь заметно расширили трибуны, дополнительно улучшили инфраструктуру, построили гостиницу для спортсменов.

Находиться на территории спорткомплекса вообще приятно — вокруг все ухожено и радует глаз. Чтобы получить аккредитацию, надо пройти мимо трибун в сторону отеля, миновав живописное озерцо с гостевыми деревянными домиками по берегам. Чувствуется, что в летнее время здесь еще красивее. И даже как-то забываешь, что до самой «Жемчужины Сибири» ты только что около часа ехал на шаттле — для этапов Кубка мира дело непривычное.

Борьба за право принять эти соревнования шла несколько лет. Оле Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад, Дарья Домрачева, Яков Фак давно уже познакомились с возможностями тюменской арены на коммерческих стартах. Но в мире биатлона сейчас не так много окон, через которые можно влезть в календарь Кубка мира. К тому же долгие годы российский этап турнира проводился в расположенном неподалеку Ханты-Мансийске.

БОЧКА МЕДА

И когда Тюмень все-таки добилась своего, подписав контракт на два сезона, ее ждал неприятный сюрприз в виде раскрутившегося допингового скандала. В итоге прошлогодний этап за три месяца до его старта перенесли в Финляндию — и еще год ожидания.

Впрочем, ждали в Тюмени не напрасно. Дебютный для города Кубок мира прошел удачно во всех смыслах. Так, как будто его проводят здесь много лет. Все спортсмены хором отмечали атмосферу настоящего праздника, а глава IBU Андерс Бессеберг рассыпался в комплиментах:

— Этап в Тюмени на сто процентов идеален, — заявил норвежец. — Стадион в Тюмени называется «Жемчужина Сибири», и это действительно жемчужина. Несомненно, это одна из лучших биатлонных арен в мире.

Во многом это заслуга болельщиков, которые наводняли территорию стадиона задолго до стартов. Уже за три часа вокруг арены было людно. В большом шатре, раскинутом для зрителей напротив трибун, было все, что душе зрителя угодно — палатки с едой, развлекательная программа, концерты и веселье даже после гонок. На улице тоже стояла сцена, работали аниматоры, шла бойкая торговля сувенирами на любой вкус.

Во время гонок стадион ревел так, что было слышно, как сказал после победного масс-старта Максим Цветков, далеко в лесу. Причем поддерживали всех. Когда в гонке преследования последние из участников отставали от Фуркада почти на круг, на стрельбище их подгоняли так, как будто они в Тюмени провели всю спортивную карьеру. Перед этапом на арене в очередной раз расширили трибуны — до 12500 зрителей, не считая мест на трассе, но такое ощущение, что можно было сделать и вдвое больше — и все равно был бы аншлаг. По российским флагам можно было изучать географию страны — по данным организаторов, 70 процентов болельщиков приехали из других регионов.

Со спортивной частью тоже вышел полный порядок. От успеха Фуркада в спринте, гарантировавшего ему Большой хрустальный глобус, до максимально драматичной развязки борьбы за победу в общем зачете у женщин. Кайса Мякяряйнен, опередившая Анастасию Кузьмину на три очка, в микст-зоне сначала не могла поверить своему счастью, а потом расхаживала в забавной самодельной короне. На этом фоне все как-то позабыли про отказ нескольких сборных ехать в Тюмень.

— Повлиял ли бойкот? Все хорошо, все иностранцы ходят и улыбаются, — сказала журналистам Дарья Виролайнен.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Конечно, накладки по ходу этапа были. Например, организаторы что-то намудрили с логистикой, и в первый день соревнований явно не хватало шаттлов для желающих покинуть стадион. А дорога до Тюмени встала в пробках, и добираться до города многим пришлось два-три часа.

Впрочем, этот вопрос решили уже к пятнице. А вот с другой ложкой дегтя, большой, разбираться придется еще долго. Речь о том, что этот Кубок мира может стать последним в Тюмени на достаточно долгое время. В календаре на следующий сезон этапа в России нет, и не факт, что он появится и через год.

Причина ясна — все те же российские проблемы с допингом. Когда ситуация будет урегулирована, не может сказать никто. Бессеберг в общении с российскими журналистами попытался подстелить соломки, но вышло не слишком убедительно.

— У нас есть препятствие, которое должно быть устранено, — отметил глава IBU. — Когда это произойдет, я уверен, что Тюмень очень вероятный кандидат на проведении турнира.