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19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Иду на выборы не против Драчева». Майгуров — о своем выдвижении

Трехкратный чемпион мира и первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России. Его конкурентом станет четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОГРАММА ЕСТЬ, НО ГОВОРИТЬ О НЕЙ БУДУ ПОЗЖЕ

— Ваше решение баллотироваться — спонтанное или хорошо обдуманное?

— Я много об этом думал. Но не посчитал правильным что-то делать до тех пор, пока действующий президент СБР Александр Кравцов официально не сказал, что не собирается выставлять свою кандидатуру. С этого момента я стал проводить консультации на всех уровнях: с друзьями, руководителями, представителями регионов и Международного союза биатлонистов. Понял, что со многих сторон есть поддержка, и окончательно решил, что буду выдвигаться.

— Как вы относитесь к выдвижению Владимира Драчева?

— Хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не иду на выборы лично против Драчева. Мы нормально общаемся, как раз сегодня обменялись мнениями и пожелали друг другу удачи. Я открыт для диалога с Драчевым и представителями его команды.

— Позиция Драчева по поводу происходящего в российском биатлоне в целом понятна. С какой программой идете на выборы вы?

— Я бы предпочел пока не объявлять ее основные тезисы. Программа, безусловно, существует, но говорить о ней я буду готов чуть позже. Давайте пока ограничимся просто констатацией факта, что я иду на выборы.

— Вы обсуждали свое выдвижение с Кравцовым?

— Он к этому отнесся абсолютно адекватно. Мы всегда открыто общались, поэтому мое выдвижение не стало для него сюрпризом. Если бы Александр Михайлович пошел на выборы, сложно сказать, каким было бы мое решение. Что касается его поддержки, голосовать на выборах будут представители регионов. И как бы Кравцов ни относился к моей кандидатуре, права голоса у него нет.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ВОССТАНОВИТЬ СТАТУС СБР

— Что думают о вашем выдвижении в Международном союзе биатлонистов?

— Президент IBU Андерс Бессеберг приезжал в Тюмень, мы много общались. Считаю, на сегодня у нас сложились очень конструктивные отношения. Прошедший этап Кубка мира это только подтвердил.

— Кто, кстати, должен прийти на смену Бессебергу на грядущих выборах президента IBU? Россия будет лоббировать чью-то кандидатуру?

— Никого конкретного я пока назвать не могу, есть только предположения. Думаю, будет кандидат от Европы и кандидат от Северной Америки, то есть Канады и США. Наша главная задача сейчас — восстановить статус СБР как полноценного члена IBU. Только тогда мы сможем продвигать кандидатуры своих представителей на те или иные позиции.

— Восстановление СБР сейчас реально, или для этого тоже требуется возврат статуса РУСАДА и признание доклада Макларена?

— Нет, восстановление РУСАДА здесь не является критерием. Основными требованиями здесь были восстановление статуса нашего Олимпийского комитета, что уже произошло, и отсутствие новых допинговых случаев.

— Оцените результаты минувшего сезона?

— Тут нельзя кривить душой, сезон получился одним из самых худших в истории. О причинах можно говорить очень много. Приезжайте в Ханты-Мансийск на тренерский совет, там будет, что послушать и обсудить.

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