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19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Резцова — Тихонову: Надо пенсионеру сидеть дома и не лезть в дела СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призвала четырёхкратного олимпийского чемпиона, экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова не лезть в дела СБР.

Источник: РИА "Новости"

В одном из последних телеинтервью Тихонов предложил «гнать поганой метлой» всех чиновников СБР и в очередной выступил с обвинениями в адрес Михаила Прохорова, возглавлявшего СБР с 2008 по 2014 год.

«Я с ним в корне не согласна. Мы всё сваливаем на Прохорова, но после него четыре года работал Александр Кравцов, который обещал исправить прохоровские ошибки. Рядом с ним в связке постоянно работал Тихонов (на «ухо шептал» однозначно). Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать. Что за четыре года они с Кравцовым изменили? Прежде всего, надо Александру Ивановичу угомониться, сидеть пенсионеру дома, никуда не лезть. Компетентные и грамотные люди разберутся без его подсказок, — цитирует Резцову «Рамблер» со ссылкой на НСН.

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