Резцова — Тихонову: Надо пенсионеру сидеть дома и не лезть в дела СБР

«Я с ним в корне не согласна. Мы всё сваливаем на Прохорова, но после него четыре года работал Александр Кравцов, который обещал исправить прохоровские ошибки. Рядом с ним в связке постоянно работал Тихонов (на «ухо шептал» однозначно). Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать. Что за четыре года они с Кравцовым изменили? Прежде всего, надо Александру Ивановичу угомониться, сидеть пенсионеру дома, никуда не лезть. Компетентные и грамотные люди разберутся без его подсказок, — цитирует Резцову «Рамблер» со ссылкой на НСН.