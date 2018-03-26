Резцова — Тихонову: Надо пенсионеру сидеть дома и не лезть в дела СБР
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призвала четырёхкратного олимпийского чемпиона,
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призвала четырёхкратного олимпийского чемпиона,
В одном из последних телеинтервью Тихонов предложил «гнать поганой метлой» всех чиновников СБР и в очередной выступил с обвинениями в адрес Михаила Прохорова, возглавлявшего СБР с 2008 по 2014 год.
«Я с ним в корне не согласна. Мы всё сваливаем на Прохорова, но после него четыре года работал Александр Кравцов, который обещал исправить прохоровские ошибки. Рядом с ним в связке постоянно работал Тихонов (на «ухо шептал» однозначно). Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать. Что за четыре года они с Кравцовым изменили? Прежде всего, надо Александру Ивановичу угомониться, сидеть пенсионеру дома, никуда не лезть. Компетентные и грамотные люди разберутся без его подсказок, — цитирует Резцову «Рамблер» со ссылкой на НСН.