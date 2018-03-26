Первый подиум на ЭКМ и провал на Олимпиаде

Источник: Prosports.kz

Одними из последних зимний сезон завершили биатлонисты, которые разыграли последние хрустальные глобусы в Тюмени. Все самое яркое в итоговом обзоре Prosports.kz.

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Финал Кубка мира

Многострадальный заключительный этап Кубка мира в Тюмени, несмотря на протесты и бойкоты со стороны некоторых сборных все-таки состоялся, причем прошел на высочайшем уровне. Практически в полном составе выступила в России и наша сборная.

В мужской спринтерской гонке лучшим из наших стал Роман Еремин (+2:01.0), который с двумя промахами оказался 29-м. Владислав Витенко (+2:46.6) пришел на финиш 51-м. Он также допустил две ошибке на лежке. Тимур Хамитгатин (+3:26.5) и Василий Подкорытов (+5:20.3) промахнулись по разу, но на лыжне оказались медленнее и не отобрались в гонку преследования. В итоге стали 65-м и 80-м соответственно.

Победил же с идеальной стрельбой француз Мартен Фуркад, он же завоевал Большой хрустальный глобус и малый в спринтерском зачете. Вторым оказался его соотечественник Симон Дестье, третьим швед Фредрик Линдстрем.

На следующий день в аналогичной гонке у женщин не было равных белоруске Дарье Домрачевой, совсем чуть-чуть ей уступила финка Кайса Макаряйнен (+1.2). Обе отстрелялись чисто. Бронзу с одним промахом завоевала норвежка Тириль Экхофф (+33.3).

Галина Вишневская по традиции с идеальной стрельбой оказалась лучшей из наших — 26-я позиция (+1:35.6). Дарья Климина с одним промахом финишировала — 35-й (+1:54.0). Алина Райкова оказалась — 45-й (+2:11.3), а вот Елизавета Бельченко не отобралась в гонку преследования, став 63-й (+3:09.2).

Прорыва в гонке преследования у казахстанцев не получилось. Еремин (+6:01.3) настрелял аж девять промахов и оказался только 47-м, а Витенко промахнулся семь раз, став 53-м (+6:34.4). Фуркад добавил в свою копилку еще одну викторию.

В аналогичной гонке у женщин Вишневская не смогла избежать промахов (2), поэтому стала только 17-й (+2:00.7), Климина с четырьмя непопаданиями — 39-я (+3:50.7). Победила Макарайнен, тем самым приблизив себя к победе в общем зачете Кубка мира.

В масс-старт отобралась только Галина, но проявить себя не сумела, с одним промахом финишировала 25-й (+1:42.1). Первой оказалась Дарья Домрачева, но самое интересное произошло за ее спиной. Кайса обошла словацкую спортсменку Анастасию Кузьмину и выиграла очередной Большой хрустальный глобус.

Олимпиада

На главном старте четырехлетия мы ждали прорыва от наших биатлонистов, особенно от женской команды. О медалях, конечно же речь не шла, но о попадании в 10-ку или даже в 6-ку сильнейших говорили, почти что, как о свершившемся факте. Особенно надеялись на Галину Вишневскую, которая в итоге стала самой лучшей среди наших биатлонистов. Она сумела войти в Топ-20 в гонке преследования и ни разу не сплоховала на своем этапе в двух эстафетах. К сожалению, ее не поддержали другие члены сборной. В миксте провалились мужчины, в женской эстафете «застрелилась» Дарья Климина. В общем, у всей сборной были проблемы не только со стрельбой, но и ходом. С чем это связано должны были разбираться тренеры. Однако на последующих после Пхенчхана этапах Кубка мира были видно, что форма пошла на спад и высоких результатов мы так и не дождались.

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Историческое достижение

Примечательно, что самое яркое событие сезона произошло в самой первой гонке еще в конце ноября. Сборная Казахстана впервые завоевала бронзу на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Галина Вишневская и Максим Браун поднялись на подиум в сингл-миксте.