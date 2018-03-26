Словацкая биатлонистка Кузьмина заявила, что не скоро забудет проигрыш в общем зачете КМ

Кузьмина заняла второе место в общем зачете Кубка мира, проиграв финке Кайсе Мякяряйнен три очка. В воскресенье в Тюмени завершился заключительный этап Кубка мира женским масс-стартом. Мякяряйнен финишировала шестой, Кузьмина — 11-й. Если бы словачка уступила финке не более трех мест на финише и заняла как минимум девятое место, то она бы выиграла большой Хрустальный глобус.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgyJASsHF5x/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:48.333333333333336% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgyJASsHF5x/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ahojte priatelia.Tak uz sme na ceste domov.Skoncila najuspesnejsia sezona v mojej kariere.Bola taka dlha, emotivna, vycerpavajuca, narocna a zaroven nadherna.Verim, ze aj Vy ste to tak so mnou vnimali, aj prezivali.Svedcia o tom vsetky Vase spravy.Velmi si to vazim. Za sezonu 2017-2018 sa mi podarilo vybojovat': 1 zlato zo ZOH 2 striebra zo ZOH Maly globus za sprint Maly globus za stihacky A...2 miesto v celkovom hodnoteni sezony... O 3 body som prehrala hlavny suboj o velky globus SP. Mala som to na dosah, bojovala som o to, kym som vladala...ale, ako sa hovori: vyhrava silnejsi a vitaz je iba jeden! Som smutna a velmi ma to mrzi...a este dlho bude...Tak blizko k vitazstvu takej urovni som este nebola.Vzdy som bola presvedcena, ze som sportovec, ktory nedokaze vydrzat celu sezonu, drzat krok s najlepsimi. Tentokrat som verila, ze vsetko je mozne.Mala som velmi kvalitnu konkurenciu a o to viac si vazim vsetky svoje uspechy...a tie neuspechy k sportu a zivotu patria tiez. Este raz srdecne dakujem za to, ze ste boli so mnou aj v dobrom, aj v zlom, verili mi a povzbudzovali, drzali palce a priali.Pekny den. Vasa Nast'a. Привет друзья!Вот и возвращаемся домой. Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно, и так здорово. Надеюсь, что и Вы чувствовали и переживали тоже самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все Ваши сообщения, за которые я Вам очень благодарна. В сезоне 2017-2018 у меня получилось завоевать: Золото ОИ Два серебра ОИ Малый глобус за спринты Малый глобус за пасьюты И...2 место в общем зачёте... 3 очка мне не хватило для победы. Я была так близка к этой цели, и, боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а, победитель только один! Конечно, я расстроена и думаю, ещё не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течении целого сезона.И наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и, поэтому всё же горжусь своими успехами. А поражения...они тоже неотъемлемая часть как спорта, так и жизни. Поэтому ещё раз благодарю Вас за поддержку и понимание.Настя</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nastja.kuzminova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anastasia Kuzmina</a> (@nastja.kuzminova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-26T10:41:34+00:00">26 Мар 2018 в 3:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На отсечке 9,4 км перед последней стрельбой Кузьмина шла на седьмой позиции и опережала Мякяряйнен, шедшую 12-й, на 17 секунд. На последнем огневом рубеже словачка промахнулась последним выстрелом, а финка закрыла все пять мишеней. После стрельбы Кузьмина ушла восьмой, опережая Мякяряйнен, ушедшую девятой, на 1,8 секунды. Словацкая биатлонистка проиграла финке 20,8 секунд на последнем круге, а также позволила опередить себя норвежке Тириль Экхофф и Анне Фролиной, выступающей за Южную Корею.

«Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере, это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово, — написала Кузьмина. — Надеюсь, что и вы чувствовали и переживали то же самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все ваши сообщения, за которые я вам очень благодарна».

«Трех очков мне не хватило для победы, я была так близка к этой цели и боролась, как могла, но, как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель только один. Конечно, я расстроена и думаю, еще не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течение целого сезона и наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и поэтому все же горжусь своими успехами, а поражения — неотъемлемая часть как спорта, так и жизни», — добавила биатлонистка.